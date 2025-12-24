邦迪海灘恐攻奪15命！　澳第一大州通過「史上最嚴」槍枝禁令

▲澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）槍擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲新南威爾斯州（NSW）政府在歷經馬拉松式辯論後，正式通過具高度爭議的新槍枝法規與示威管制措施。這項法案是在今年12月雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）發生造成15人死亡的大規模槍擊事件後提出，被外界形容為該州史上最嚴格的槍枝管制改革。

凌晨表決通過 跨黨派支持成案

新法案於24日凌晨2時51分在州議會上議院表決通過，最終以18票贊成、8票反對過關。自由黨（Liberals）與執政的工黨（Labor）聯手支持法案，國家黨（Nationals）與射手黨（Shooters）投下反對票，綠黨（Greens）則選擇棄權。

這項「綜合法案」一次修正多項法律，儘管遭到進步派與保守派同時批評，但在政府拒絕將內容拆分為不同法案審議的情況下，議員最終只能整體表決通過或否決。

槍枝全面限縮 一般民眾最多4把

根據新規定，一般槍枝持有人最多僅能擁有4把槍枝；農民與職業射手的上限則為10把。所有槍枝持有人必須具備澳洲公民身分，且槍枝執照需每兩年重新審查一次，以加強警方把關。

此外，禁止可在無需重新裝填情況下連續射擊的槍枝，類似於邦迪海灘攻擊事件中嫌犯所使用的武器；警方拒發槍枝執照的申訴權限也同步被限縮。

反恐為由 警察可禁街頭示威3個月

法案同時賦予警方更大權力。一旦當局作出「恐怖主義風險認定」，新南威爾斯州警政首長可禁止街頭示威14天，最長可延至3個月。

不過，這項禁令僅適用於需申請「Form 1」許可的街頭遊行，該許可原本可讓示威者免於因阻礙交通等行為遭起訴；不包含海灘或公園內的集會。

綠黨反對示威禁令 憂侵蝕公民自由

綠黨長期主張更嚴格的槍枝管制，但對示威禁令態度強烈反彈。綠黨州議員希金森（Sue Higginson）表示，她支持以證據為本、對抗仇恨驅動的極端槍枝暴力，但示威限制條款已偏離和平、非暴力與良善治理的基本原則。

她強調，和平集會是基本公民自由，若政府堅持推動，至少應將相關權力設定為臨時性措施。

農民與射手團體反彈 批政府卸責

射手、漁民與農民黨（Shooters, Fishers and Farmers Party）與國家黨則帶頭反對新法，並提出數十項修正案試圖拖延表決。

射手黨議員巴納西亞克（Mark Banasiak）指出，守法的26萬名合法槍枝持有人並未讓嫌犯激進化，真正的問題在於政府未正視早已存在的安全警告，卻將責任轉嫁給守法民眾。

國家黨議員米契爾（Sarah Mitchell）也質疑，農民並未被充分諮詢，10把槍的上限未必符合所有農業需求。

法律風險浮現 恐遭憲法挑戰

部分工黨內部也出現分歧。具公法背景的州議員勞倫斯（Stephen Lawrence）指出，相關條款恐限制澳洲憲法中「政治溝通的隱含自由」，一旦以公共安全為由發布集會限制，幾乎任何大型抗議都可能被禁止。

此外，常組織示威的多個團體已表態，將在法案正式生效後，立即向高等法院提出憲法挑戰。對此，新南威爾斯州州長明斯（Chris Minns）回應，政府已全面檢視法案的憲法風險，對其合法性有信心。