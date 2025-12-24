日本駐外大使館2026試行星鏈　防衝突天災斷網

▲日本外務省計畫2026年度開始在海外外交據點試行SpaceX星鏈衛星通訊服務。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本外務省計畫2026年度開始在海外外交據點試行SpaceX星鏈衛星通訊服務，作為緊急狀況下確保網路連線穩定的措施，並在2027年度優先導入通訊中斷風險較高的國家大使館與總領事館。這除了作為駐外館處與日本政府之間的聯絡手段，也將提供給海外日本民眾到館使用。

日本經濟新聞報導，此舉是預想在衝突或天災導致當地通訊網路無法使用的情況下使用，部分發生政變等狀況的國家為了壓制示威活動，當地政府有封鎖網路的可能性存在。

外務省將在2026年度預算編列經費，先在部分據點試行，2027年起再優先導入高風險地區的大使館、總領事館與領事辦事處，外務省職員會在當地實際檢驗星鏈設備是否能順利使用。外務省將逐步以星鏈作為主要通訊手段，但仍保留既有Inmarsat衛星電話備援。

旅居海外的日本公民提及，希望能在緊急情況發生的時候，透過網路向家人報平安、預訂機票等需求，未來到館處洽公時將可使用相關網路服務，館處職員也可使用。

不過，外務省也出現「希望儘可能採用國產技術」的聲音，對於依賴馬斯克單一民間企業仍存疑慮。

根據美國人權組織Access Now統計，全球2024年有54國發生網路通訊中斷或限制事件，總計296起。其中，緬甸、印度發生次數最多，俄羅斯入侵烏克蘭的時候也有切斷通訊的狀況，尼泊爾政府9月為了防範假新聞與仇恨言論擴散，封鎖部分社群媒體平台約一周。