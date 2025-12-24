UG送飲料蹭流量被罵　老闆捐100萬給蕭姓騎士

▲蕭姓騎士因在百貨館外道路遇害，後續恐僅能申請犯罪被害補償金。（圖／記者陳以昇攝）

記者柯沛辰／綜合報導

北捷隨機攻擊4死11傷，37歲蕭姓騎士路過遭割喉，因在百貨館外道路遇害，後續僅能申請犯罪被害補償金。事實上，近日因送飲料挨轟的UG手搖飲老闆、聯發國際董事長鄭凱隆，早在事發第一時間就低調捐出100萬元，指定用於協助蕭姓騎士。

社會局長曝內幕 專戶未開就收到他捐的100萬

台北市社會局長姚淑文透露，當時她才剛從醫院出來，市府還未開放社會救助金專戶，鄭董事長第一時間就來電表達協助意願，在聽她分析受害者家屬處境後，立刻表示願意捐款，隨後周一上班日一大早，銀行剛開門，社會局就收到了100萬元。

▲UG、聯發國際董事長鄭凱隆在記者會上鞠躬道歉。（圖／ETtoday攝影中心）

帶飲料花束致意惹議 UG道歉認「不洽當」

幾乎是同一時間，鄭凱隆因手提UG飲料與花束到案發現場致意，醒目的飲料袋、插上名牌的花束，引發網友不滿。事後，UG TEA官方發聲致歉，並召開記者會道歉。鄭凱隆坦言原意是想要哀悼，因門市在附近，才順手帶飲料前往，但他已經理解到，這樣的行為並不洽當。

事實上，鄭凱隆不僅在第一時間低調捐出100萬元，指定全數用於協助蕭姓騎士家屬，也是北市社會局「1219事件扶助專案」收到的第一筆善款。儘管鄭未對外張揚，也未在記者會提到相關規劃，但社會局長姚淑文在網上表示感謝，因為在受害者家屬最需要資源的時刻，這筆善款是及時雨。

▲聯發國際董事長鄭凱隆。（圖／記者徐文彬攝）

他倒地前仍指引救援 卻因地點無保成唯一拿不到理賠者

網友先前指出，當時蕭姓騎士已經被刺頸，但仍用最後一絲力氣騎到轉角，指引救難救災，最後才倒下。偏偏事發地點不是在北捷，也不是在百貨，無相關保險，成為這次事件中，唯一無法獲得保險賠償的受害者。