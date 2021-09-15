每3秒就有1人成為「兒童新娘」！世展會揪東奧國手關注女童困境

▲台灣世界展望會發起「資助1000個女童 挺聲而進 願景無懼」，攜手東奧選手方莞靈、江念欣、陳奎儒，邀請社會大眾資助。（圖／台灣世界展望會提供）



記者林育綾／綜合報導

全球每年約有1200萬個女孩成為「兒童新娘」，相當於每3秒就有一個女孩被迫步入婚姻，台灣世界展望會發起「資助1000個女童 挺聲而進 願景無懼」，為弱勢女童募集愛心資助人，也邀請東奧國手方莞靈、江念欣、台灣欄神陳奎儒3位選手一同響應關注，期望更多人加入協助翻轉生命的行列。

根據世界銀行2021的統計資料指出，全球有1.32億名貧困女孩失學，而新冠疫情加劇生計困頓，導致更多女童被迫失學，甚至面臨結婚、童工、被販運或受暴危機。台灣世界展望會代理會長李紹齡也表示，根據世界展望會統計，2020年被迫結婚的女童較2019年翻倍暴增，是25年來最嚴重時刻，若沒有加緊行動，預估2030年前，全世界將增加1.1億名兒童新娘，主要是貧困女孩從小失學，連帶失去培力和改變生命的機會。

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台灣世界展望會支持的計畫區中，仍有超過1萬7千名貧困女孩正等待資助，他們發起「資助1000個女童 挺聲而進 願景無懼」，為弱勢女童募集愛心資助人，邀社會大眾以每月700元資助女童，讓她們接受教育、認識權益，翻轉命運和未來。

▲台灣世界展望會發起「資助1000個女童 挺聲而進 願景無懼」。（圖／台灣世界展望會提供）

而今年站上東京奧運殿堂的方莞靈、江念欣，過去都曾受到世展會資助及關懷，她們提到，日常生活或多或少都曾遇到性別評價的眼光，但聽到世界上許多女孩無從選擇如何被對待，甚至缺乏溫飽、照顧，害怕被嫁出或成為童工，都感到相當不捨。

江念欣說，這次能聲援困境中的女孩很有意義，也相當感動；方莞靈則說，「我很幸運出生在台灣，但這些困境中的女孩很需要幫助，我很想對她們說加油，就算生活辛苦也不要失去夢想！」

江念欣回想接受資助後，家庭生活獲得改善，因此非常感謝資助人的幫助，「讓我感受溫暖，也會因為這份幫助，讓我想要幫助更多有需要的人！」而自小和媽媽相依的方莞靈，提到有陣子媽媽身體不好，社工員常到家裡探望她，「這樣一個小小舉動讓我很感動。」這份安心，也讓她無後顧之憂投入練習和比賽。

另外「台灣欄神」陳奎儒聽到疫情造成童婚、童工增加的現況，也感到不可思議，「很難想像，竟然在地球的另一個地方發生這些事」，也希望更多人一起重視女孩的生活和權益。

其中方莞靈的資助人，王先生及王太太特別捎來鼓勵信函，其中王先生當年資助支持莞靈11年，在信中肯定莞靈日以繼夜的練習，更勉勵她繼續挑戰，贏得夢寐以求的奧運金牌；而南非籍的王太太用英文恭喜她在這次奧運創下佳績，並分享當初資助的理由，「我常和丈夫說，資助一個女孩，就等於幫助將來她的孩子、家庭，甚至社區的其他孩子，因為女孩接受教育，就能持續發揮影響力。」

世界展望會發起「資助1000個女童 挺聲而進 願景無懼」行動，邀請社會大眾和方莞靈、江念欣、陳奎儒一起關心全世界弱勢女孩。