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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨撤銷移送張亞中　江啟臣：任何候選人「都不應該被送考紀會」

▲▼江啟臣。（圖／記者袁茵攝）

▲國民黨主席江啟臣突然現身台北市議會，表示是要向黨員打招呼。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席候選人張亞中13日遭選監委員會決議移送考紀會，引發黨內茶壺風暴；選監會15日召開第六次會議，撤銷張亞中移送考紀會的決議。國民黨主席江啟臣15日下午回應，本來就不應該有任何一個候選人被送考紀會，謝謝選監委員和選監會順應意見，讓選戰回歸主軸。

台北市議會國民黨團15日中午安排台北市政府報告追加減預算，由台北市副市長黃珊珊出席說明，不過江啟臣卻突然現身台北市議會。被問到黃珊珊還在裡面報告，是否想順便進去談「藍白合」？江啟臣笑回，想太多了，今天是來跟議會黨團的同仁打招呼，並祝福大家中秋佳節愉快，謝謝過去這段時間跟黨中央的配合。

針對國民黨選監會撤銷移送張亞中決議，江啟臣回應，選監會決定撤回週一的會議結論，也就是不送考紀會，「本來就不應該有任何一個候選人被送考紀會」，所以在此謝謝選監委員跟選監會議順應大家意見，讓選戰回歸選舉的主軸。

被問到張亞中一事使黨內烏煙瘴氣？江啟臣表示，他們不想看到這樣的過程，對黨造成了傷害，也使支持者感到失望，所以才會在第一時間要求選監委員會趕快重新開會，撤回當初的決定；既然已經撤回了，就趕快讓選舉回歸主軸，讓該舉辦的政見會趕快舉辦，每個候選人都能夠公開陳述自己對未來黨務的改革、國民黨路線以及願景說明。

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