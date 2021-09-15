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蔡正元斷言江啟臣當選機率低　「球被柯文哲截掉支持者當然生氣」

▲▼蔡正元接受專訪。（圖／《POP撞新聞》 提供）

▲蔡正元（右）分析國民黨主席選舉。（圖／《POP撞新聞》 提供）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨25日將進行黨主席改選，近日卻發生候選人張亞中遭黨移送考紀會議處爭議。前國民黨立委蔡正元15日接受廣播節目專訪，被問及張亞中的勝選機會，他表示「以目前情勢，當選的不是朱立倫就是張亞中」，同時他也指出，國民黨在3+11、諾富特飯店都沒動作，還被民眾黨主席柯文哲撿到槍、截走球，藍營支持者當然生氣。

蔡正元表示，以選舉過程來講，受傷比較慘重的是朱立倫跟江啟臣，這兩人對於張亞中遭移送考紀會第一時間都極度撇清，朱家陣營很多支持者也在互罵，可以很明顯看出朱立倫跟江啟臣是受傷的人，「我很大膽的講，我也不客氣講，考紀委員會在這時間內根本開不了，是很現實的問題」。

蔡正元認為目前情勢，江啟臣與卓伯源當選的可能性「微乎其微」。蔡正元指出，江啟臣願意在國民黨失敗的狀況下扛起黨務的責任，自己很欽佩，江啟臣身兼立委職務，又要扛起黨的重責大任，不是一般人的體力可以負荷，「他真的也時運不佳」，競選的過程裡面，如果能把萊豬公投擺到時程上，包括幾個罷免案早點進行，對江啟臣的黨主席選舉絕對是正面的。

蔡正元分析，如果沒有疫情的話，對江啟臣是很有利的，因為疫情一來很多事情往後挪，原先準備的對競選沒幫助，就吃虧了；加上江啟臣的議題設定失誤，疫情開始的時候，國民黨的立場就是要不斷批評陳時中、蘇貞昌和蔡英文，結果從諾富特到「3+11」，國民黨都沒有動作，反而讓柯文哲和高虹安撿到槍，又受到林為洲要打高端的影響，這些都是很大的失誤。

蔡正元分析，林為洲跟江啟臣在黨內備受批評，這就是國民黨落後很重要的原因，在野黨從頭到尾就是監督的立場，有人說不能為了反對而反對，民進黨不就是為了反對而反對起來的嗎？如果立場不是為了反對而反對，就找不到執政黨的缺點，打高端被認為站在民進黨的國產疫苗，輸掉先機，「反而那個整天逍遙自在，整天修理國產疫苗、陳時中的柯文哲撿到便宜，所以柯文哲的民眾黨民調往上升，國民黨不升反降」。

蔡正元認為，江啟臣的確把國民黨的民調提升上來，可是碰到疫情的時候，整個黨的反應的是錯的，所以被民眾黨超越，對江啟臣的選情造成不利的影響，3+11、諾富特飯店，國民黨都沒有站在一個發起攻擊的位置，「發球權在你手上，可以你沒有進入踢球的位置，中間跑來一個把球給截掉，那就是柯文哲，國民黨的支持者當然會很生氣嘛！」

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