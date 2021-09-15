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柯文哲自認聰明又用功　自評「前兩年如漢獻帝」滿朝都是曹操跟董卓

▲▼台北市長柯文哲。（資料照／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（資料照／北市府提供）

實習記者張鈞量／台北報導

資深媒體人陳文茜主持節目「茜問」15日播出台北市長柯文哲專訪評論台北市長工作。柯文哲受訪時表示，自己「超級聰明又超級用功」，但上任前兩年「搞不清楚狀況」、「前兩年是漢獻帝，滿朝都是曹操跟董卓」。

柯文哲表示，從2000年到現在我們行政院長換了幾個，前總統陳水扁、前總統馬英九兩任換了10個行政院長，「我算了算，好像平均每個人都幹1.3年」。

柯文哲回顧，在當台北市長都還沒搞清楚狀況，就過了1.3年了，「第一個，搞不清楚狀況、第二個，那個班底也不是我的」，他據此評論「所以我前兩年是漢獻帝，滿朝都是曹操跟董卓」。

柯文哲接著評價衛福部長陳時中表示，台灣是一個海島國家，然後一開始邊境防疫有做起來「我們事實上沒有受到真正的考驗」。他要求組織組一個防疫專責小組，把5月開始所有犯的錯一條一條列出來，疫情開始的時候赫然發現，台灣竟然沒有建立篩檢的能力、後來才知道說台灣是生產最多快篩劑的地方「但是都是外銷」。

柯文哲回顧，「防疫旅館的制度也是我想出來的，結果他們一開始也是每天罵我，今年這個Delta病毒穿透力比較強，所以原來的設計擋不住」。

對於陳時中適不適合當台北市長的問題，柯文哲說，當市長不需要什麼都會，可以上來不進入狀況，前兩年來學，「我是超級聰明又超級用功的，我跟你講，沒有人像我這麼認真的」。

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