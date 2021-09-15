iPhone13慘被嘴爆！PTT一片懷念「這個人」：開創手機趨勢

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iPhone13慘被嘴爆！PTT一片懷念賈伯斯：開創手機趨勢

▲庫克賈伯斯,賈伯斯庫克。（圖／路透社）

▲有網友問卦「賈伯斯還活著是不是會宰了庫克？」（圖／路透社）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著蘋果發表會結束，iPhone 13在網上爆出討論潮，等不到指紋辨識、耳機孔，外型也沒有太大突破，讓不少果粉很失望「了無新意」。就有不少鄉民在PTT的Gossiping板上發文提到一個人，那就是蘋果之父賈伯斯（Steven Jobs），「賈伯斯還活著是不是會宰了庫克？」「賈伯斯健在的話哀鳳會有什麼功能？」

有網友就發文問卦「賈伯斯健在的話哀鳳會有什麼功能？」懷念起賈伯斯「隻手遮天」的時代，還開創手機趨勢，「iPhone4s迷你手機便利性不用多說，把蘋果招牌打得名號響亮」；認為現任蘋果執行長庫克（Tim Cook）並沒有太大創新，雖然會升級硬體、銷量屢創新高，卻有點吃老本的感覺。

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另一位網友則發文「賈伯斯還活著是不是會宰了庫克？」也直嘆「最近幾年蘋果的發表會已經完全失去創新，都是一些其他手機廠也做的出來的東西。」

▲▼蘋果創辦人賈伯斯（圖／達志影像／美聯社）。

▲蘋果創辦人賈伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

話題一出，其他人紛紛留言，「這都是比較來的」、「不知道，但是應該至少外型會更好看」、「螢幕不會超過4吋吧，記得Jobs堅持小手機」、「老賈不是不喜大螢幕，而是軟性屏當時沒技術，老賈要大絕對是7吋以上」、「我如果想得到，現在就不會蹲在這了」、「他還活著就是他自己做啊！哪有庫克。」

不過，就有網友回文為庫克說話，「庫克是商業天才，庫存、供應錬管理從來不是簡單的事」，直言賈伯斯當年如果回鍋，沒有庫克幫忙處理庫存，蘋果可能會是另一個手機廠，「一樣是當年一堆超屌、經典設計，但賺不到錢。」

▲▼蘋果CEO庫克（Tim Cook）。（圖／路透）

▲蘋果CEO庫克。（圖／路透）

但沒了賈伯斯，就不再有老闆盯著，也不會因為龜毛的設計堅持受限，讓一些設計天才願意效力，「在沒有賈伯斯後，的確上了那種判逆、新奇古怪，又別出新裁的工藝品。」話題引發共鳴「庫克至少賺到更多 賈伯斯出的賣超爛」、「庫克加賣耳機跟手錶，其實賺更大」、「開創者跟守成者的角度完全不同」、「庫克讓蘋果發大財欸！」

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