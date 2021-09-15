台北人用iPhone「詭異1習慣」他超問號　網秒懂：一堆人這樣做

▲台北人使用iPhone詭異1習慣，引起網友不解。（圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

蘋果今凌晨舉辦秋季發表會，萬眾矚目的iPhone 13系列手機終於問世，台灣預計17日晚間8時開放預訂，24日發售。然而，近日就有網友發現，台北人在使用iPhone時，多會選擇將介面轉換成英文，令他感到相當疑惑，貼文曝光後更是引起許多人共鳴，直呼「身邊一堆人這樣做！」

有一名網友昨（14日）在批踢踢八卦板以「台北人用iPhone一定要選英文介面？」為題發文指出，最近幫朋友設定iCloud時，意外發現對方使用英文介面，讓他崩潰直呼「X的！有夠難用，我還是邊比照我的手機來幫他用！」

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原PO表示，在設定過程中，自己還要一邊比照自己的手機介面，一邊進行設定。他也納悶詢問友人為何要用英文介面，對方則稱身邊朋友都是選英文介面，心想「這是進城規則嗎？」不禁直問「台北人用iPhone一定要選英文介面？」

▲網友很問號！台北人使用iPhone喜歡將介面換成英文。（圖／翻攝自ptt）

貼文曝光後，立刻引起許多網友熱議，「那是假潮潮啦，用英文明明就很不方便」、「沒聽過這種規則」、「認識一個台北人是這樣沒錯」、「閱讀表意字比表音字快多了，幹嘛刻意降速」、「身邊真的一堆人這樣做！」

不過，也有部分網友認為手機介面換成他國語言也有好處，紛紛表示「其實中英偶爾交替用，有換手機的錯覺」、「當做練習呀，自然而然學會兩種語言」、「用英文介面唯一有用的是看外國一些設定比較好找，有時中英翻譯很麻煩」、「沈浸式，我也來試試」。