一眼被看出拿新機超爽！結果iPhone13「跟12長一樣」網吐槽炸

▲iPhone 13亮相。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果iPhone 13稍早終於亮相，但這次的發表，沒有讓網友們眼前一亮！有網友先前就在PTT的Gossiping板上問卦「有i12與i13到底差在哪裡的八卦嗎？」結果發表會結束後，馬上有人有感直呼「i12跟13長一樣要怎麼讓人知道我買13？」，認為拿新機的爽感就是「自己跟別人一看就知道是新款」，話題引發熱議。

有網友早在發表會前、12日就發文，疑惑道「蘋果的i12與i13，到底差別在哪裡呢？」當時引發一波討論，有人認為是CPU會強一點、可能會有新功能、加強效能+相機等等。

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▲iPhone12 Pro Max和12mini。（圖／記者吳佳穎攝）

發表會結束後，PTT上就掀起一波熱議，就有人不禁問卦「i12跟13長一樣要怎麼讓人知道我買13？」直呼「新機的爽感，就是自己跟別人一看就知道是新款，現在12跟13長一樣，這樣別人都不知道我買的是最新的13耶！」還問有沒有什麼方式，能讓別人一看就知道自己拿的是13，不是舊款的12，「不然有什麼買的動力？」

▲iPhone 13外型和12並無太大差異。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

貼文˙一出，就有人回文認同道「這次的13真的跟12很難區別」，認為會買的人，大概就是真的很喜歡蘋果手機，「或者取一些潮潮的顏色命名，來提高爽度，像這次的天峰藍就是潮潮的名字」，最後忍不住酸了一下「以後建議可以出個蘇打綠、米可白、王力紅、范逸橙之類的，只要有潮度跟話題就可以吸引果粉了。」

貼文一出，話題引發不少蘋果用戶共鳴，「每次都說鏡頭多好、晶片多強」、「喜歡12的外形粗框版型，13框也沒改變，性能說實在話會差多少」、「每年都在加強效能+相機而已」、「其實6s裝直邊殼，朋友都以為我換12。」