運毒E奶網紅發文！　139字痛批「台灣人腦子壞了」：一群低能兒

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運毒網紅潘緣發文！　139字痛批「台灣人腦子壞了」：一群低能兒

快訊／E奶網紅籌到30萬元交保了！火速離開桃園地檢署

▲爆乳女網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品、14日遭刑事局逮捕調查。（圖／記者張君豪翻攝／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

25歲網紅「潘緣」因涉嫌操盤台美跨境大麻毒品販運逾8公斤遭逮捕，訊後桃園地檢諭令以30萬元讓其交保。她交保後關閉IG，不過卻在臉書發文痛批「台灣人的腦子是壞了？」不過如今已經刪文，並在另一篇文章裡留言「一群低能兒」。

據悉，潘緣涉嫌透過加密通訊軟體「TELEGRAM」指揮操盤跨境運毒，桃檢14日諭令以30萬元讓其交保。不過，潘緣一時拿不出錢，晚間6時30分許仍在打電話向親友求援，由於無法籌出保釋金，潘緣也只能回侯保室等待，直到晚間8時30分才順利拿到錢交保離開。

▲▼潘緣交保後發文。（圖／翻攝潘緣臉書）

▲▼潘緣交保後發文。（圖／翻攝潘緣臉書）

▲▼潘緣交保後發文。（圖／翻攝潘緣臉書）

潘緣交保後隨即將她IG關閉，並在臉書發文表示「新聞媒體怎樣報你們就怎樣信？八公斤我人還在這喔？笑死」、「一場誤會被媒體寫得天花亂墜，刑事組大哥都跟我說不好意思，真的控制不了媒體亂寫。」不過她也坦承「的確有來我家衝，衝到很多東西啦！」最後痛批台灣人腦子壞了、新聞媒體能信狗屎都能吃。

不過這篇文章一出馬上被檢舉刪除，不過潘緣還是在另一篇發文底下留言痛批「一群低能兒」，引發兩派網友論戰。

以下潘緣全文：
新聞媒體怎樣報你們就怎樣信？
八公斤我人還在這喔？笑死
一場誤會被媒體寫的天花亂墜
刑事組大哥都跟我說不好意思真的控制不了媒體亂寫
沒錯啦！的確有來我家衝，衝到很多東西啦！

尖端科技實驗室檢驗報告證明一切 1234級合法
台灣人的腦子是壞了？新聞媒體能信狗屎都能吃
那些看新聞就跟著見風轉舵的我記住了

 

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