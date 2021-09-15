E奶網紅「死轉手」賣大麻手法曝　買家查Google Maps取貨

記者陳俊宏／綜合報導

擁有36E豪乳的25歲網紅「潘緣」，因涉嫌操盤台美跨境大麻毒品販運逾8公斤遭逮捕，訊後被檢方以30萬元交保。而檢警查出她以「死轉手」方式，交貨時買賣雙方不碰面，但全案仍被偵破。

刑事局偵四大隊14日宣布，潘女涉嫌透過加密通訊軟體「TELEGRAM」指揮操盤跨境運毒，交貨時會先以假地址、假收貨人讓物流公司白跑，藉此測試大麻包裹是否遭警方監控。

之後潘女再透過傳送經緯度編碼，把大麻放到郊山產業道路、廢棄工廠，讓買家自行輸入Google Maps按圖尋找，彷彿訓練買家玩「野外定向遊戲」，藉著加密訊息、經緯度提示等多重斷點規避追查。

▲▼潘緣涉嫌賣大麻遭逮。（圖／記者張君豪翻攝）



更厲害的是，潘女收取販毒金額只用虛擬貨幣錢包，只收比特、泰達、乙太等知名數位虛擬貨幣，且拒絕透露加密電子錢包帳戶，讓警方難以追查。所幸刑事局幹員從查扣買大麻用戶手機進行數位解析，還原加密通訊軟體群組資訊，並透過交易時序追溯監視器畫面，鎖定家住新北市三重區的她涉案。

專案小組13日持搜索票、拘票到新北市搜索，到三重拘提女網紅潘女，以及家住新店的下游買家何男（35歲）到案，14日依違反《毒品危害防制條例》移送桃園地檢署偵辦。而檢方諭令潘女30萬元交保。

據了解，潘女的手法稱為「死轉手」（dead drop），該詞為情報術語，指把情資放在某處，由對方自行取回，過程中雙方互不碰面、互不認識，現在常用在毒品交易上。

▼警方起出大麻等證物。（圖／記者張君豪翻攝）