E奶網紅崩壞！google maps運毒手法曝　嗆警：1.2kg大麻都自己用

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

正妹巨乳網紅「潘緣」傳出操盤台美跨境大麻毒品運輸案件遭刑事局偵四大隊1逮捕！潘緣涉嫌透過加密通訊軟體「TELEGRAM」指揮操盤跨境運毒，警方從今年初先後在她操盤的國內快遞包裹後查扣8公斤大麻毒品；專案小組13日行動，在潘女新北市三重區住處查扣1.2公斤大麻，14日中午警偵訊後，以運輸二級毒品罪嫌將她移送桃園地檢署偵辦，並向法院建請羈押。

▲爆乳女網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品、14日遭刑事局逮捕調查。（圖／記者張君豪翻攝）

一般網友對潘緣的印象，就是2019年她曾在臉書《爆料公社》槓上某動保團體，質疑愛犬辦理領養卻被轉手到賭場、遭黑幫虐打，部分網友還稱讚她人美心更美、相當有愛心。

▲爆乳女網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品、卻有網友爆料她發起私募拯救貧窮計劃疑似吸金。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，潘緣早年以直播販售泰國招財首飾作為商業賣點，2017年也以教導網友投資，透過臉書私訊網友發起「國際拯救貧窮計劃」，鼓吹網友以網銀轉帳方式、匯出1000元美金贊助該計畫，就可享有每個月20%的利息回報。

潘緣當時傳訊給網友顯示：「自己去網站申請、自己註冊綁定帳號、個人身分證綁一個銀户頭、它是國際拯救貧窮計劃、所以不給你多你最多就只能丟1000美金」、「每個月都會固定直接把利息轉給你綁定的戶頭，然後你隨退本也行，五個工作天就到帳、所以完全是沒啥風險」；但有網友指出，該投資訊息與坊間投資詐騙吸金盤如出一轍，私下招募慈善捐款投資也是非法行為。

▲爆乳女網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品、14日遭刑事局逮捕調查。（圖／記者張君豪翻攝）

潘緣不惜為了愛犬領養糾紛不惜與動保團體對簿公堂、甚至還向網友發起私募「國際拯救貧窮計劃」，看來人美心更美的她，卻遭警方監控近半年，抽絲剝繭發現，她利用加密軟體TELEGRAM層層設計斷點，利用不知情的大麻買家充當運毒車手，藉此規避運毒販賣遭查緝風險。

據檢警調查：潘女有上手配合共犯、在美國境內「大麻合法州」網購大麻菸草後，以茶葉、糕點錫箔真空包裝透過國際快遞小包運入台灣，但關鍵是「填寫錯誤收貨人地址、姓名」，如此貨運公司無法將大麻包裹寄給正確買家，主嫌聯絡買家都透過加密通訊軟體「TELEGRAM」以限時訊息傳送，交貨時會先以假地址、假收貨人讓物流公司白跑，藉此測試大麻包裹是否遭警方監控，之後再透過傳送經緯度編碼，把大麻放到郊山產業道路、廢棄工廠，讓買家自行輸入GoogleMap按圖尋找，彷彿訓練買家玩「野外定向遊戲」藉著加密訊息、經緯度提示等多重斷點規避追查。

潘女以此手法重施故技，最後物流公司才會寄到正確買家手上，潘再使用該加密通訊軟體，指揮購買最大量的買家進行分裝，並讓買家自行分配大麻數量，如此從運送、接手分裝、分拆販售形成重重斷點，讓警方難以追查。



另外，潘女收取大麻貨款只收加密貨幣，更讓警方氣結的是，她13日在三重區落網後，立刻請律師陪詢，更拒絕夜間偵訊，對操盤運輸過程全盤否認，僅坦承在住處被搜出1.2公斤大麻是「自己吸食使用」。

不過，警方從逮捕大麻買家手機進行數位還原解析、並搭配物流貨記錄、逆向追蹤加密通訊軟體，從該大麻愛好群組中向上追4層聯繫網絡，終於鎖定潘女涉案。

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