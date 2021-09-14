驚悚畫面曝！國1聯結車捆物固定栓噴脫　擊穿消防車前檔風玻璃

▲49歲洪姓男子駕駛半聯結車，車上的鋼構捆綁固定栓脫落，插入台南市消防局公務車擋風玻璃，卡在玻璃上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道一號北向305.7公里14日上午發生一起意外事故，49歲洪姓男子駕駛半聯結車行經該處時，車上載運的鋼構捆綁固定栓脫落，砸損後方行駛的台南市消防局公務車前擋風玻璃，幸好未造成人員傷亡，目前肇事原因及相關責任由國道警察第四大隊警方調查處理中。

國道第四大隊指出，49歲洪姓男子駕駛半聯結車，於9月14日上午10時37分許行經國道1號北向305.7公里，載運的鋼構捆綁固定栓脫落，砸損後方行駛的台南市消防局公務貨車前擋風玻璃右下側，鋼構捆綁固定栓插入擋風玻璃，卡在玻璃上，幸好未插中人，造成人員傷亡，雙方駕駛酒測值均為0，新營分隊據報前往勘查測繪蒐證處理，並針對洪男之違規行為製單告發。

國道警察第四大隊指出，依據高速公路及快速公路交通管制規則第21條第1項第1款之規定貨車行駛高速公路及快速公路，裝載之貨物，應嚴密覆蓋、捆紮牢固。違者依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。行車應詳加檢查所裝載之貨物，務必嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免造成自身及往來用路人之危害。

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