恐怖聯結車過彎翻覆「20噸重鋼捲噴飛」　機車神閃過驚悚畫面曝

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市小港區沿海一路14日中午發生一起大型聯結車翻覆事故，從監視器畫面可見，聯結車載有重達20噸左右的鋼捲2捲，在大馬路上一個轉彎，鋼捲就突然噴飛，車頭也跟著被拉扯朝天倒地，左側副駕駛座全被壓爛，甚至差點波及到路過的一輛機車。所幸駕駛自行脫困僅些微擦傷，警方將依法開罰新台幣3000至18000元。

▲恐怖聯結車大馬路噴飛20噸重鋼捲，路上翻覆畫面曝。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄一輛大型拖板車翻覆路上，左側副駕駛座全被壓爛。（圖／記者吳世龍攝）

14日中午12點10分，27歲的洪男駕駛一輛聯結車準備從小港出發到碼頭，車上載有各重達22.3噸及16.5噸的鋼捲2捲，沒想到一個左轉彎，鋼捲就滑出噴飛大馬路，整台聯結車車頭也跟著朝天翻覆。

▲▼恐怖聯結車噴飛20噸重鋼捲，路上翻覆畫面曝，一輛機車差點被波及。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，初步了解聯結車駕駛沒有酒駕，聯結車也沒超重，後續將依道路交通管理處罰條例30條1項2款製單舉發，可開罰新台幣3000元至18000元。呼籲大型車駕駛朋友，轉彎要減速慢行，裝載貨物要捆紮牢固，避免掉落影響用路人安全。

▼高雄一輛大型拖板車翻覆路上，左側副駕駛座全被壓爛。（圖／記者吳世龍攝）

洪姓駕駛脫困後表示，他才剛從小港要載送鋼捲去碼頭，不過，因為鋼捲太滑在路上滑掉，連帶拉扯綁住鋼捲的車頭導致翻覆，當時車速沒有很快，他人也僅有些微擦傷。

事發當時，駕駛第一時間受困在翻覆的車內，附近民眾聽到巨大聲音還有像地震的震動嚇壞，一名許姓住戶聽見隔壁喊「車上有人」，就急忙拿著鐵橇幫忙擊碎擋風玻璃，協助駕駛脫困。





▲▼高雄拖板車車禍，民眾拿鐵撬擊碎玻璃幫忙駕駛脫困。（圖／記者吳世龍攝）

▲拖板車駕駛（藍衣）在民眾幫助下順利脫困。（圖／記者吳世龍攝）