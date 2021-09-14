漢光演習模擬敵軍直攻總統府　關指部實施淡水河防操演

▲漢光演習第二天實施「夜間戰術機動」、「淡水河防守備」課目。（圖／軍聞社提供）



記者杜冠霖／綜合報導

漢光37號實兵實彈演習進入第2天，花蓮地區實行「夜間戰術機動」課目，分2梯次、24部戰甲車等，利用夜色掩護趕抵戰術位置，實施戰鬥演練、陸軍關渡地區指揮部則動員雲豹甲車進行「淡水河防」操演，阻止敵軍由淡水河直攻大台北及總統府，場面壯觀。

漢光37號實兵演習於13日展開為期5天的軍演。第2日凌晨4點，陸軍在第二作戰區實行「夜間戰術機動」課目，官兵駕駛M60A3戰車、M88A1救濟車、CM22A1迫擊砲車、CM26指揮車、悍馬車、輕型戰術輪車、中型戰術輪車機及城市行救護車等，實施戰備集合及戰術演練。

上午則是陸軍關渡地區指揮部動員雲豹甲車進行「淡水河防」操演，阻止敵軍由淡水河直攻大台北及總統府。

面對敵軍以特攻部隊展開攻擊，各作戰區執行「機場反空機降」實兵演練，陸軍關渡地區指揮部進行「淡水河防」操演，阻止解放軍由淡水河直攻總統府，憲兵指揮部也投入總統府的防衛作戰。

國防部表示，面對疫情與敵情雙重威脅，部隊訓練不會停止，「國軍除了在平時戮力執行戰備，更透過演習時機予以驗證，用行動來證明弟兄姊妹們保疆衛國的決心！」

▼漢光演習第二天實施「夜間戰術機動」、「淡水河防守備」課目。（圖／軍聞社提供）

