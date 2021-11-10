「勇者無懼！向前行」東森集團總裁王令麟獲法務部頒獎

▲法務部長蔡清祥，頒贈獎牌給予東森集團總裁王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

第76屆更生保護節慶祝大會10日於法務部舉行，東森集團總裁王令麟，因致力於更生人復歸社會工作，提供許多更生人進入集團內部工作，因而獲頒法務部特別獎狀。法務部長蔡清祥致詞時，對於王令麟致力於更生人保護業務的成功商業人士，致上感佩之意，他也期許更多企業家，能夠共同加入更保業務。

由法務部以及臺灣高等檢察署共同指導，財團法人臺灣更生保護會主辦，台新國際商業銀行贊助，如是社會福利公益信託基金、財團法人昇恆昌基金會、永平工商高級中等學校等單位共同協辦的第76屆更生保護節慶祝大會，10日下午於法務部大禮堂舉行。這次以「勇者無懼 向前行」為主題，一開始就由永平工商的學生，演出舞台劇，劇中表現更生人出獄後，求職碰壁的各種無奈，發人深省。

而法務部長蔡清祥致詞時，對王令麟以及新光集團總裁吳東亮、昇恆昌基金會等成功企業，致上由衷感佩之意。「從一個別人的需要上，看到我們的責任。你們所做的付出，就像點燈一樣，是他們人生的一個燈塔，照耀他們人生的方向，使他們燃起了能夠重新站起來的希望。若沒有伸出援手的話，他們可能又會再次沉淪下去。對你們花費這麼多愛的力量，我是由衷感佩。」

王令麟致力於更生保護工作，除了實際捐助金錢以外，也協助許多更生人能夠在集團中就業，讓更生人有穩定收入，順利復歸社會；另外更在長期關注更生人與受刑人人權的《ETtoday新聞雲》法律雲正式成立並上線「更保雲」。他這次獲得法務部頒贈獎狀，上台領獎時，法務部長蔡清祥還特地感謝他的協助，對社會極有意義。

對於王令麟幫助更生人就業的善舉，蔡清祥致詞時也特別舉出「受刑人自主監外作業制度」。蔡清祥希望未來有更多受刑人能夠藉由這個制度，順利回歸社會，但還需要更多企業家響應。「一定要讓他們知道，社會是關心他們，這麼希望給他們機會，你要愛惜自己，這才是教化成功。我也希望在座的熱心企業家，給他們機會，甚至帶領他們，珍惜這樣的機會，這樣反而對我們這個社會是好的。」

▼蔡清祥致詞時，對致力更保業務的企業家，表達感佩之意。（圖／記者徐文彬攝）

▼第76屆更生保護節慶祝大會手冊中，專頁報導王令麟對更保的貢獻。（圖／記者吳銘峯攝）