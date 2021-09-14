機組員就醫遭拒！陳時中證實「協調專責醫院」：名單一週內完成

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

自新冠肺炎疫情爆發以來，國內外機組員須受檢疫規範，也衍生不少就醫問題。桃園市機師職業工會今表示，日前一名國航客機機師因不慎自登機梯跌落摔傷腿部，便遭醫院婉拒檢查。工會也與指揮中心指揮官陳時中會面，指揮中心已許諾，近日將協調設置機組員專門院所，提供機組員檢疫與自主健康管理期間使用。對此，陳時中證實有此事，但目前醫院名單尚未確定，希望一週內可完成。

機師工會今天表示，近日一位國航客機機師不慎自登機梯跌落，腳部劇烈疼痛、幾近無法行走，緊急送至醫療院所急診，卻遭婉拒無法入院檢查，而僅能在院所戶外空間選擇在沒有任何檢查情況下直接上石膏，或是服用止痛藥。

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機師工會昨日與指揮中心、衛福部長陳時中會面，並向衛福部反應機組員需求以及執勤規範，經討論後指揮中心初步允諾，將盤點現階段已有足夠量負壓病房相關設備的醫院，近日內即會在台北、桃園、台中、高雄等地，協調出專供機組員於檢疫與自主健康管理期間就醫的院所。

陳時中今在記者會上證實，有體認到他們確實有就醫困難，雖然一再呼籲不得拒絕病人，不過為了實際解決相關問題，會指定相關醫院替他們進行服務，而確定名單尚未決定，目前是先將方向訂出來，希望一週內能完成。