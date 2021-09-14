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快訊／今增2本土「都是幼兒園群聚相關」　另增3境外

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）公布國內新增2例本土、3例境外移入，無人死亡；新增個案當中有2人與幼兒園群聚相關，整起群聚關連個案增為32人，除幼兒園學童、教師及其家人、同社區住戶、裝修工人與其妻子，還有幼兒園家人的職場接觸者家庭。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增2例本土個案，案16204、案16205分別為30多歲男性及未滿5歲女性，為同住家人，因有北部某幼兒園相關接觸史，於9月6日匡列為居家隔離對象。案16204於9月12日出現發燒等症狀，2名個案由衛生單位安排採檢，於今日確診，衛生單位刻正進行相關疫調及接觸者匡列。

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▲▼案16128、16129關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲▼北部某幼兒園及社區確診個案接觸者採檢隔離情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案，為1例男性、2例女性，年齡介於30多歲至60多歲，分別自柬埔寨(案16206)、美國(案16207)、印尼 (案16208)入境，入境日期介於8月20日至9月1日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計302萬8468例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含301萬1399例排除)，其中1萬6098例確診，分別為1474例境外移入，1萬4570例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼9/14確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

▲9/14確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

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