今增2例本土「未滿5歲童確診」　幼兒園相關群聚累計32人！

新北市板橋爆發Delta疫情，由於先前屏東曾爆發Delta案例，當時有2000多名居民打疫苗，但這次板橋施打疫苗居民人數不多，外界也質疑為何這次不比照屏東模式，讓周遭里民都施打？對此，指揮官陳時中表示，當時屏東有到社區裡，但這次新北疫情目前沒有往外走的跡象。