今增2例本土「未滿5歲童確診」　幼兒園相關群聚累計32人！

記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今公布新增2例本土個案、3例境外移入，確診個案中無人死亡。案16204、案16205分別為30多歲男性及未滿5歲女性，為同住家人，目前幼兒園群聚累計32人。
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲9/14確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）
指揮官陳時中表示，新增本土個案都有北部某幼兒園相關接觸史，於9月6日匡列為居家隔離對象。案16204於9月12日出現發燒等症狀，2名個案由衛生單位安排採檢，於今日確診，衛生單位刻正進行相關疫調及接觸者匡列。
除了本土個案之外，今日新增3例境外移入個案，為1例男性、2例女性，年齡介於30多歲至60多歲，分別自柬埔寨(案16206)、美國(案16207)、印尼 (案16208)入境，入境日期介於8月20日至9月1日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。
指揮中心統計，截至目前國內累計302萬8468例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含301萬1399例排除)，其中1萬6098例確診，分別為1474例境外移入，1萬4570例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。
自2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。
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