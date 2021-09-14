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防疫烤肉！高雄飯店「高空賞月」爽吃海陸燒烤　4人外帶組2千有找

▲▼英迪格酒推出高空酒吧吃肉賞月。（圖／英迪格酒店提供）

▲高雄英迪格高空酒吧推出高空酒吧吃肉賞月。（圖／英迪格酒店提供）

記者許宥孺／高雄報導

中秋節將至，不過北部卻爆機師突破性感染、幼兒園群聚，高雄市政府日前就宣布，戶外、騎樓禁止烤肉，且限制於家中同住家人烤肉。高雄飯店也因應防疫措施，推出內用、外帶不同優惠，免去烤肉事前繁瑣工作，就可立即享受到澎拜海陸風味。

▲▼英迪格酒推出高空酒吧吃肉賞月。（圖／英迪格酒店提供）

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▲▼英迪格高空酒吧布置網美造景，內用可邊賞月邊大口吃肉；亦可選擇外帶組合。（圖／英迪格酒店提供）

▲▼英迪格酒推出高空酒吧吃肉賞月。（圖／英迪格酒店提供）

高雄英迪格每年都會在Pier No.1頂樓露天酒吧舉辦高空烤肉趴，邊欣賞朦朧月光及燦爛星夜還能大口飲酒吃肉。受到疫情影響，酒吧改推出內用BBQ雙人套餐和外帶烤肉組合，內用單人平均最低1000元起，外帶四人分享餐平均一人約800元，暢快享受澎湃海陸燒烤及啤酒。

英迪格酒店強調，內用座位皆設有透明隔板及維持1.5公尺的社交距離，現烤食材皆由師傅烤好再送上桌，嚴格遵守防疫規範，不讓疫情破壞過節好心情。

▲▼中秋火烤。（圖／高雄福華大飯店）

▲高雄福華大飯店麗香苑推出「中秋烤肉饗食餐」，四人份2000元有找。（圖／高雄福華大飯店）

高雄福華大飯店麗香苑及Smile One精緻涮涮鍋分別推出2款不同風味的中秋烤肉外帶組合。麗香苑「中秋烤肉饗食餐」，包含美國紐約客牛排、班節海明蝦、海鮮中卷、BBQ豬肋排、扇貝培根串…等豐富海陸及蔬菜食材，現優惠價只要1999元（約四人份）。

▲▼中秋火烤。（圖／高雄福華大飯店）

▲高雄福華大飯店Smile One精緻涮涮鍋推出的「中秋火烤兩相宜」。（圖／高雄福華大飯店）

Smile One精緻涮涮鍋推出的「中秋火烤兩相宜」，以向來在餐廳內頗受歡迎的有機蔬菜及肉品組合，豐富的內容包含有無毒不打藥的黑羽雞、美國Prime板腱牛、台灣梅花豬及日本進口迷你花枝卷等；另還貼心提供昆布湯底。主打小家庭在家用烤箱也能烤，或者是煮成火鍋的2種吃法都好吃，原價2000元，現優惠價只要1699元（約二~三人量），活動自即日起至9月30日。

▲▼和逸飯店高雄中山館推出「秋饗月宴」海陸燒烤熟食外帶組合餐。（圖／和逸飯店提供）

▲▼和逸飯店高雄中山館推出「秋饗月宴」海陸燒烤熟食外帶組合餐。（圖／和逸飯店提供）

▲▼和逸飯店高雄中山館推出「秋饗月宴」海陸燒烤熟食外帶組合餐。（圖／和逸飯店提供）

和逸飯店高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳特別推出「秋饗月宴」海陸燒烤熟食外帶組合餐，由飯店主廚精選美國帶骨牛小排、微香辣紐澳良烤雞翅、鹽烤大草蝦、爽脆在地烤小卷、復古台式大腸小腸串等，採當日現烤現烹，佐上主廚特製烤肉醬，還有清爽田園綜合沙拉、法國麵包和家庭號汽水，海陸風味一次滿足，豐盛組合餐外帶即可食用，優惠價1688元，約四人份，活動自即日起至9月21日。

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