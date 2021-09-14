張亞中遭送考紀會　江啟臣反對：我指派的選監委員沒被通知與會

▲張亞中、江啟臣。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席候選人張亞中疑因以言行攻堅對手朱立倫，13日遭選舉監察委員會決議移請考紀會。對此，國民黨主席江啟臣14日上午接受廣播節目專訪時表示，對該決議他徹底反對，該會議是臨時召開，且他的選監代表人陳明義沒被通知，他認為應重新召開討論。

江啟臣聲明，對於選監委員會的決定徹底反對，該會議是臨時召開，「我所指派的選監委員陳明義不是沒有到，他沒有被通知到，所以他昨天晚上還有包括今天早上又再跟我講說，他對這件事情實際上是要表達抗議的，因為他沒有被通知到，所以並沒有所謂說他不克出席，因為沒有被通知到，跟不克出席，是兩件事情」。

江啟臣指出，陳明義向他表示若有機會出席一定反對這樣的決議，而他的競選團隊也反對這樣的會議結論，認為應該要重新召開討論，選監會議要處理的是選務相關，個人是否違反黨紀，應該不是選監會議處理的，更何況昨天的通知是有問題的。

江啟臣提到，競選過程的競爭、攻防等，他正面看待，從還沒請假參選就遭受不少的攻擊，他向來都正面面對、說明，也會說自己哪裡做不好，「連張亞中教授不管是辯論會上面或是這些等等，他所提出來不管是對我自己本身，或者對朱前主席的一些批評跟指教等等，我認為，要是我，我就是正面面對，這是辯論會召開的意義啊！」

江啟臣認為，辯論會召開的意義就是，有問題就丟出來，除非涉及到很嚴重的人身攻擊，像是罵祖宗八代等，若要走法律途徑就走法律途徑，否則就是該反駁就反駁，該說明就說明。