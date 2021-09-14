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沒放麵包！中秋限定超狂「烤肉堡」2周限時吃　豪疊4層牛肉太罪惡

▲▼漢堡王推究級重磅中秋烤肉堡。（圖／業者提供）

▲中秋限定超狂烤肉堡登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

這一顆絕對要吃爆！人氣速食品牌「漢堡王」打造中秋限定的超狂「烤肉堡」，直接捨去麵包，毫不手軟的堆疊4層火烤牛肉，再搭配新鮮蔬菜、美式起士，直接吃肉吃到爽，每一口都罪惡爆表，9月17日至30日限定開賣，只有14天能吃到，肉肉控千萬別放過。

▲▼漢堡王超級重磅牛肉堡回歸。（圖／業者提供）

▲同步還吃得到這顆「超級重磅牛肉堡」。

搶攻中秋節烤肉商機，漢堡王端出這顆無麵包的「究級重磅烤肉堡」，堆疊了重達17.6盎司、4層厚實澳洲火烤牛肉，首度以全肉上陣搭配當季新鮮蔬菜、美式起士，每一口都是濃郁肉香，同步還有這款「超級重磅牛肉堡」重磅回歸，同樣以4層火烤牛肉搭配5吋芝麻麵包、新鮮蔬菜、起士及培根，一顆就有飽足感，通通要搶吃，9月17日至30日限時14天上市，提醒竹科台積P1、兒園、美光、南科台積不販售。

▲▼▲▼麥當勞首度推全新香蕉巧克力「雙餡派」、2款松露蕈菇堡限期回歸。（圖／台灣麥當勞提供）

▲麥當勞2款松露蕈菇堡限期回歸。

另，麥粉等很久的麥當勞「松露蕈菇安格斯黑牛堡」、「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」也宣布重磅回歸，特選4盎司紐澳安格斯黑牛、嫩煎雞腿排，堆疊以紅酒熬煮再以松露油入醬的熱炒磨菇、洋蔥，再放上一整片香濃切達起司，罪惡美味全夾在熱烤布里歐麵包裡頭，大口咬下，肉香、松露香、奶香大噴發，今年別錯過，明（15）日至10月19日限時開吃。

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