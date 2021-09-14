抽中夢幻優惠！她嗨喊「我麥當勞親女兒」　網親測傻了：有神力

記者邱晟軒／綜合報導

麥當勞手機APP近日迎來全新大改版，除新增行動點點卡、隨買店取功能外，同時還能賺積分累積點數，藉此換取餐點。對此，就有一名幸運女網友發文表示，抽到「夢幻優惠」，開心直呼自己是「麥當勞親女兒」，令眾人羨慕爆；不過也有許多網友看完貼文後親測，同樣也抽到神級點數，紛紛嗨翻「終於不是5點了！」

有一名女網友昨（13日）在Dcard以「麥當勞親女兒」為題發文表示，「麥當勞對我也太好，我的天，是不是太常吃麥當勞被他們發現了」，接著她曬出近期所抽到的全部優惠卷，包括「單點4塊雞塊買一送一」、「單點勁辣雞腿堡買一送一」、「10元蛋捲冰」和「10元小薯」，而且平時可能只會抽到1點、5點或20點的積分點數，她卻幸運獲得「100點」。

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▲抽到麥當勞超狂優惠，幸運女網友嗨翻。（圖／翻攝Dcard）

貼文曝光後，立刻引起許多網友羨慕直呼「乾氣死，好幾天都是20點」、「它已經連續3天送我$10冰奶茶了...」、「我以為每天5點是正常的…」、「我的優惠卷不是套餐送冰淇淋就是套餐送冰淇淋」、「我都抽到一點欸」、「我以為那個是騙人的，所以都直接按叉」、「我連續好幾天都五點，就刪了」、「每天抽10元蛋捲冰淇淋，我以為只有這個」、「我以為每天1點是常態」。

不過有很多網友看完貼文後親測抽獎，結果也幸運抽到100點大獎，「看完這篇馬上想起還沒抽，竟然也抽到100點，終於不是五點了」、「這篇文是有什麼神力？我看完去抽也是100欸？！明明之前都只抽1或5，只有一次是10」、「看到原PO這篇想到自己今天還沒轉，結果我也轉到100」、「剛剛看完去抽也是抽到100點」、「剛看完馬上去抽結果！100點」。

▼網友親測抽獎，也幸運抽到100點高額點數。（圖／翻攝Dcard）