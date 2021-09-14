　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抽中夢幻優惠！她嗨喊「我麥當勞親女兒」　網親測傻了：有神力

▲▼抽到麥當勞超狂優惠，幸運女網友嗨翻。（圖／翻攝Dcard）

記者邱晟軒／綜合報導

麥當勞手機APP近日迎來全新大改版，除新增行動點點卡、隨買店取功能外，同時還能賺積分累積點數，藉此換取餐點。對此，就有一名幸運女網友發文表示，抽到「夢幻優惠」，開心直呼自己是「麥當勞親女兒」，令眾人羨慕爆；不過也有許多網友看完貼文後親測，同樣也抽到神級點數，紛紛嗨翻「終於不是5點了！」

有一名女網友昨（13日）在Dcard以「麥當勞親女兒」為題發文表示，「麥當勞對我也太好，我的天，是不是太常吃麥當勞被他們發現了」，接著她曬出近期所抽到的全部優惠卷，包括「單點4塊雞塊買一送一」、「單點勁辣雞腿堡買一送一」、「10元蛋捲冰」和「10元小薯」，而且平時可能只會抽到1點、5點或20點的積分點數，她卻幸運獲得「100點」

▲▼抽到麥當勞超狂優惠，幸運女網友嗨翻。（圖／翻攝Dcard）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲抽到麥當勞超狂優惠，幸運女網友嗨翻。（圖／翻攝Dcard）

貼文曝光後，立刻引起許多網友羨慕直呼「乾氣死，好幾天都是20點」、「它已經連續3天送我$10冰奶茶了...」、「我以為每天5點是正常的…」、「我的優惠卷不是套餐送冰淇淋就是套餐送冰淇淋」、「我都抽到一點欸」、「我以為那個是騙人的，所以都直接按叉」、「我連續好幾天都五點，就刪了」、「每天抽10元蛋捲冰淇淋，我以為只有這個」、「我以為每天1點是常態」。

不過有很多網友看完貼文後親測抽獎，結果也幸運抽到100點大獎，「看完這篇馬上想起還沒抽，竟然也抽到100點，終於不是五點了」、「這篇文是有什麼神力？我看完去抽也是100欸？！明明之前都只抽1或5，只有一次是10」、「看到原PO這篇想到自己今天還沒轉，結果我也轉到100」、「剛剛看完去抽也是抽到100點」、「剛看完馬上去抽結果！100點」。

▼網友親測抽獎，也幸運抽到100點高額點數。（圖／翻攝Dcard）

▲▼網友親測抽獎，也幸運抽到100點高額點數。（圖／翻攝Dcard）

▲▼網友親測抽獎，也幸運抽到100點高額點數。（圖／翻攝Dcard）

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
人像模式可以動！iPhone 13將登場　盤點三大攝影新功能
獨／威力彩27億還沒人領！大樂透5億得主已拿　買法曝光
鴻海電動車外觀照流出！　公司證實：運送過程意外曝光
買房10年VS租屋10年！　網一看「殘酷差異」秒懂
爆發前「約3萬人離開莆田」！Delta恐怖外溢　專家：發現較
快訊／高雄「超大拖板車」翻覆路邊！副駕全壓爛
北藝大校花「高衩泳裝」放送D級兇器　震撼照片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

64歲親戚「不會用電腦」等無第1劑！一招有機會：應該會先通知

機組員摔傷、牙痛看診遭拒！檢疫期吞藥隱忍　指揮中心將協調專門醫院

LIVE／北市裝修工與新北幼兒園「同株Delta」？陳時中說明最新定序

改造挪威歷史悠久海水浴場　再現自然島嶼地貌，重返光榮城市

陽明交大新生手冊遭疑矮化「交大」　校方：師長都講錯校名不應苛責

抽中夢幻優惠！她嗨喊「我麥當勞親女兒」　網親測傻了：有神力

穿洋裝被男客騷擾！媽卻勸保守「要給別人探聽」女大生心累訴苦

AZ罕見副作用GBS「免疫系統攻擊自己」　四肢漸進無力是警訊

第二劑疫苗覆蓋率達7~8成就要解封！楊志良：明年就不用做疫調足跡

外送屌打志願役？老鳥吐心聲「太糜爛失去上進心」　中肯文被推爆

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

不怕死？陸男颱風天划橡皮艇偷渡　頂著強風抵金門...1個月已累積4起

64歲親戚「不會用電腦」等無第1劑！一招有機會：應該會先通知

機組員摔傷、牙痛看診遭拒！檢疫期吞藥隱忍　指揮中心將協調專門醫院

LIVE／北市裝修工與新北幼兒園「同株Delta」？陳時中說明最新定序

改造挪威歷史悠久海水浴場　再現自然島嶼地貌，重返光榮城市

陽明交大新生手冊遭疑矮化「交大」　校方：師長都講錯校名不應苛責

抽中夢幻優惠！她嗨喊「我麥當勞親女兒」　網親測傻了：有神力

穿洋裝被男客騷擾！媽卻勸保守「要給別人探聽」女大生心累訴苦

AZ罕見副作用GBS「免疫系統攻擊自己」　四肢漸進無力是警訊

第二劑疫苗覆蓋率達7~8成就要解封！楊志良：明年就不用做疫調足跡

外送屌打志願役？老鳥吐心聲「太糜爛失去上進心」　中肯文被推爆

李英愛真的50歲？　素顏肌膚真實現況曝光⋯網驚呆：氧氣般存在

64歲親戚「不會用電腦」等無第1劑！一招有機會：應該會先通知

野生正妹網紅「上半身只穿內衣」逛超商！　穿搭遭批評…本尊回應了

機組員摔傷、牙痛看診遭拒！檢疫期吞藥隱忍　指揮中心將協調專門醫院

謝淑薇第6度登雙打世界球后重返「巔瘋」　網讚少女讓她超開心

快訊／北市學生打BNT意願統計曝　95%家長同意在校園接種

幻想中華電信長期監控竊個資　他持剪刀猛刺櫃員手臂！判10月定讞

畢書盡疫情2年未見母親：很難熬！　靠「關鍵料理」解鄉愁

可鹽可甜？肯德基「炸雞冰淇淋甜筒」超顛覆　小7拿鐵加蛋，網：誰敢喝？

女騎士詭異自摔！噴飛趴地安全帽脫落　她說「撞到坑洞」

生活熱門新聞

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

爸媽「7月打莫德納」卻尷尬了　他傻眼：能重排AZ？

308萬人苦等莫德納第2劑　2類官員驚人施打率曝

3廠牌「最新死亡率數據」出爐　疫苗孤兒卻狂抖

即／長榮機師染Delta還聚餐遭開除　空姐三採結果出爐

500元「客庄券2.0」完整方案出爐

前台大醫揭「Delta輕症化」4殘酷真相：太樂觀了

公認「好市多最雷物」撒滿地　店員暖舉讓她哭了

打AZ全身痛爆！狂吞普拿疼都沒用　醫解答2關鍵

中秋連假天氣出爐　2波有利颱風生成時間曝

更多熱門

相關新聞

麥當勞「奶昔大哥」不是奶昔！網友全崩潰

麥當勞「奶昔大哥」不是奶昔！網友全崩潰

全球知名速食連鎖餐廳麥當勞，在早年的時候為了打開市場，曾經設計一系列的吉祥物來吸引民眾，諸如像是麥當勞叔叔、漢堡神偷、大鳥姐姐，以及那個紫色的神祕生物「奶昔大哥」。由於奶昔大哥的造型實在太過奇特，不少人都十分好奇奶昔大哥的設計概念，近日就有一名麥當勞的經理解釋，奶昔大哥並不是奶昔的擬人化，而是一個「巨大的味蕾」。

麥當勞女員工染疫　36人PCR出爐

麥當勞女員工染疫　36人PCR出爐

麥當勞這服務「在台灣被罵翻」　內行點2關鍵

麥當勞這服務「在台灣被罵翻」　內行點2關鍵

確診麥當勞員工曾到北市萬大路郵局　衛生局：已清消、週三恢復營業

確診麥當勞員工曾到北市萬大路郵局　衛生局：已清消、週三恢復營業

麥當勞員工染疫　北市發649封細胞簡訊、匡列23人

麥當勞員工染疫　北市發649封細胞簡訊、匡列23人

關鍵字：

麥當勞點數麥當勞APP

讀者迴響

熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

手搖飲「加1元多1杯」只有今天！

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

周潤發趕路搭小黃被拒載！

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面