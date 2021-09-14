麥當勞「奶昔大哥」竟不是奶昔！真實身分曝...網友全崩潰

▲深紫色的奶昔大哥，實在很難跟奶昔畫上等號。（圖／翻攝自麥當勞推特）

圖文／CTWANT

全球知名速食連鎖餐廳麥當勞，在早年的時候為了打開市場，曾經設計一系列的吉祥物來吸引民眾，諸如像是麥當勞叔叔、漢堡神偷、大鳥姐姐，以及那個紫色的神祕生物「奶昔大哥」。由於奶昔大哥的造型實在太過奇特，不少人都十分好奇奶昔大哥的設計概念，近日就有一名麥當勞的經理解釋，奶昔大哥並不是奶昔的擬人化，而是一個「巨大的味蕾」。

根據《鏡報》報導指出，奶昔大哥其實從1970年代就設計出來，最初其實是叫做「邪惡鬼臉（Evil Grimace）」，設定上是一個全身紫色的奶昔中毒者，甚至為了偷奶昔而長出4隻手。

由於造型與設定都太過邪惡，後來在1972年進行了重新設計，變成了巨大紫色的擬人化生物，同時搭配著短短的手臂與雙腳，看起來十分的可愛，而名字也改成了「鬼臉（Grimace）」，但是在中文地區則是稱呼為「奶昔大哥」。

由於麥當勞的吉祥物通常都與旗下產品有直接關聯，唯獨紫色的奶昔大哥卻是怎麼樣都無法與奶昔畫上直接等號。近日加拿大一家麥當勞店經理貝茨 (Brian Bates)就出面解釋，奶昔大哥的設計概念就是「一個巨大的味蕾」，代表著美味的食物，是對於美食的抽象概念。貝茨這個概念提出來後，在網路上引起廣泛的討論。

對於奶昔大哥的真實身分是一個「味蕾」，國外網友紛紛在twitter崩潰表示，「等我發現奶昔大哥其實是味蕾時，我已經這個年紀了」、「到這個歲數才發現奶昔大哥，其實是一個四臂惡棍（還可能吃小孩）」。不過，這種說法並非是首次被人提出，早在先前就有不少人指稱奶昔大哥的形象就是味蕾。為此，麥當勞也曾在2012年時在官方推特上發文解釋，「奶昔大哥自然是奶昔的化身，儘管有人堅持認為他只是一個味蕾」。

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