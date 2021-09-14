　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

麥當勞「奶昔大哥」竟不是奶昔！真實身分曝...網友全崩潰

深紫色的奶昔大哥，實在很難跟奶昔畫上等號。（圖／翻攝自麥當勞推特）

▲深紫色的奶昔大哥，實在很難跟奶昔畫上等號。（圖／翻攝自麥當勞推特）

圖文／CTWANT

全球知名速食連鎖餐廳麥當勞，在早年的時候為了打開市場，曾經設計一系列的吉祥物來吸引民眾，諸如像是麥當勞叔叔、漢堡神偷、大鳥姐姐，以及那個紫色的神祕生物「奶昔大哥」。由於奶昔大哥的造型實在太過奇特，不少人都十分好奇奶昔大哥的設計概念，近日就有一名麥當勞的經理解釋，奶昔大哥並不是奶昔的擬人化，而是一個「巨大的味蕾」。

根據《鏡報》報導指出，奶昔大哥其實從1970年代就設計出來，最初其實是叫做「邪惡鬼臉（Evil Grimace）」，設定上是一個全身紫色的奶昔中毒者，甚至為了偷奶昔而長出4隻手。

由於造型與設定都太過邪惡，後來在1972年進行了重新設計，變成了巨大紫色的擬人化生物，同時搭配著短短的手臂與雙腳，看起來十分的可愛，而名字也改成了「鬼臉（Grimace）」，但是在中文地區則是稱呼為「奶昔大哥」。

由於麥當勞的吉祥物通常都與旗下產品有直接關聯，唯獨紫色的奶昔大哥卻是怎麼樣都無法與奶昔畫上直接等號。近日加拿大一家麥當勞店經理貝茨 (Brian Bates)就出面解釋，奶昔大哥的設計概念就是「一個巨大的味蕾」，代表著美味的食物，是對於美食的抽象概念。貝茨這個概念提出來後，在網路上引起廣泛的討論。

對於奶昔大哥的真實身分是一個「味蕾」，國外網友紛紛在twitter崩潰表示，「等我發現奶昔大哥其實是味蕾時，我已經這個年紀了」、「到這個歲數才發現奶昔大哥，其實是一個四臂惡棍（還可能吃小孩）」。不過，這種說法並非是首次被人提出，早在先前就有不少人指稱奶昔大哥的形象就是味蕾。為此，麥當勞也曾在2012年時在官方推特上發文解釋，「奶昔大哥自然是奶昔的化身，儘管有人堅持認為他只是一個味蕾」。

延伸閱讀
雲林婦人失蹤50天　警察調閱上千監視器在「計程車後車廂」找到屍體
新郎婚禮深情擁吻前女友…現場賓客全傻眼　網笑：應該會當場離婚
非洲好手馬拉松跑第一名　大會：鞋底太厚，冠軍取消

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
超辣外送員「下衣失蹤」露雪白長腿　本尊被神出了
3廠牌「最新死亡率數據」出爐　疫苗孤兒狂抖
獨／直擊「左撇子」又被抓了！　最重可判囚7年
韋禮安《中國好聲音》遭淘汰！　敗給22歲女星
超市「這款飲料」瓶蓋被裝防盜！　店員：常被偷喝
辣小三傳「吞吐照」給正宮　嗆人夫：她不濕才找我
只有今天！手搖飲「加1元多1杯」　茶品項任選

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

麥當勞「奶昔大哥」竟不是奶昔！真實身分曝...網友全崩潰

中秋禁忌「冷凍柚子」他好奇挑戰　萬人見恐怖腦花照一秒崩潰

機車族躲太陽一起擠陰影處　他PO文求問「怎麼檢舉」被網狂酸

失智翁走丟下山竟「多一隻腳」！搜救畫面驚現詭異一幕…真相曝光

驚恐30秒影片曝！巨大鱷魚逼近　她「拿槳單挑」…狂喊：離我遠點

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

不怕死？陸男颱風天划橡皮艇偷渡　頂著強風抵金門...1個月已累積4起

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

麥當勞「奶昔大哥」竟不是奶昔！真實身分曝...網友全崩潰

中秋禁忌「冷凍柚子」他好奇挑戰　萬人見恐怖腦花照一秒崩潰

機車族躲太陽一起擠陰影處　他PO文求問「怎麼檢舉」被網狂酸

失智翁走丟下山竟「多一隻腳」！搜救畫面驚現詭異一幕…真相曝光

驚恐30秒影片曝！巨大鱷魚逼近　她「拿槳單挑」…狂喊：離我遠點

基恩斯創辦人「身價1.06兆」成日本新首富！　員工年薪441萬稱霸全國

熬夜狂歡不怕隔天沒元氣！自備最新派對神器「啤酒＋蜆精」抽中豪禮再爽喝一年

日本再援台50萬劑AZ　總統府：難能可貴！印證真朋友情誼

重機具專用！威盛推Mobile360重型設備安全系統　極端環境工作更安全

慎入！哈士奇暴衝遭撞翻2圈「跑回來看戲」　車凹大洞慘痛賠償曝

工黨主席父子共諜案緩刑定讞　民進黨團：違反國民情感

窗外就是海！台東無菜單原住民料理　豬肋排搭樹豆鳳梨醬酸甜下肚

5張圖看懂「客庄券」怎麼用！登記發券時程、使用範圍一次看

扁傳簡訊怨「家門紙袋案」偵辦不力　黃偉哲交市警局究責

李念祖／讓人民真正享有國家賠償的正義

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

新奇熱門新聞

機車族躲陰影處　他問怎檢舉被酸

他挑戰中秋禁忌「冷凍柚子」　萬人見恐怖照崩潰

失智翁走丟下山驚現鬼腳！詭異照網瘋傳

麥當勞「奶昔大哥」不是奶昔！網友全崩潰

數學老師「3年請假769天」！同事受夠怒報警

「烤肉帶什麼」讓人賭爛　

吃滷味什麼必點　眾人推1類食材

野生鱷魚比船大！她大膽拿槳單挑　30秒影片曝

參加火人節！他1晚戰7女啪到GG斷

世界第一AV女神出爐驚呆老司機

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

烤肉有6類人　網：能看朋友人品　

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋傳

更多熱門

相關新聞

麥當勞女員工染疫　36人PCR出爐

麥當勞女員工染疫　36人PCR出爐

台北市12日新增1例確診為案16198，是一名中山區的麥當勞林森三店女員工，Ct值高達37，北市府為此匡列36人居家隔離和自主健康管理，並發送649封細胞簡訊給9月7日至9月9日到麥當勞林森三店的民眾注意。台北市衛生局14日表示，居家隔離23人採檢結果為陰性，自主健康管理的13人採檢結果也同樣是陰性。

麥當勞這服務「在台灣被罵翻」　內行點2關鍵

麥當勞這服務「在台灣被罵翻」　內行點2關鍵

確診麥當勞員工曾到北市萬大路郵局　衛生局：已清消、週三恢復營業

確診麥當勞員工曾到北市萬大路郵局　衛生局：已清消、週三恢復營業

麥當勞員工染疫　北市發649封細胞簡訊、匡列23人

麥當勞員工染疫　北市發649封細胞簡訊、匡列23人

「英國楊丞琳」開口說中文！曝超愛看台灣節目

「英國楊丞琳」開口說中文！曝超愛看台灣節目

關鍵字：

周刊王奶昔大哥麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

醫推薦「第一劑」打這支疫苗：保護力最好

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

手搖飲「加1元多1杯」只有今天！

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

獨／打完高端連衝3次急診　42歲客運司機猝死宿舍

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

3個月存87萬！男嫌「女友賺28K太少」想分手

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面