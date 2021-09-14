麥當勞女員工打AZ疫苗2天後確診　北市匡列36人PCR結果出爐

▲麥當勞示意圖。（圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市12日新增1例確診為案16198，是一名中山區的麥當勞林森三店女員工，Ct值高達37，北市府為此匡列36人居家隔離和自主健康管理，並發送649封細胞簡訊給9月7日至9月9日到麥當勞林森三店的民眾注意。台北市衛生局14日表示，居家隔離23人採檢結果為陰性，自主健康管理的13人採檢結果也同樣是陰性。

黃珊珊13日於防疫記者會指出，案16198匡列人數職場和家人是23人，另有7人是自主健康管理，目前職場都有安排精準疫調採檢，有一些人在新北市，還要等他們的結果；649筆細胞簡訊是發給去餐廳的實聯制民眾，通知他們跟確診者曾經同一個場域，目前還沒有接到任何民眾說是接到簡訊來接受採檢的。

黃珊珊表示，若有接到簡訊的民眾可以到七個院區接受採檢，但案16198感染源仍不明，正在釐清足跡和可能的感染源。因為該案9日打了AZ疫苗，10日有點發燒，11日不舒服去醫院看診，採檢後發現是陽性，Ct值達37，可能與松山區國中生一樣，是已經得過且產生抗體的「殘陽」，已送中央做抗體及基因定序。

針對案16198匡列者採檢狀況，台北市衛生局14日表示，居家隔離23人採檢結果陰性，自主健康管理13人採檢也都陰性。