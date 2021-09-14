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中秋連假東港交管備戰！遊小琉球+華僑市場嘗鮮　鹽埔搭船嘛也通

▲中秋節連假，東港警分局規劃了華僑市場交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲中秋節連假，東港警分局規劃了華僑市場周圍交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中秋連假即將到來，屏東縣東港華僑市場一直是饕客品嚐海鮮熱門首選地點，雖該市場周圍提供近千個汽車停車位供民眾及來訪遊客使用，但每逢連續假期車位依舊供不應求，有鑑於此，東港警察分局於中秋連假將在朝隆路上實施3疏導管制措施，籲請用路人配合。

▲中秋節連假，東港警分局規劃了華僑市場交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲中秋節連假，東港警分局規劃了華僑市場交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

1.朝隆路段安全島缺口將以交通錐進行封閉，請民眾車輛勿於該處迴轉影響車流。

2.華僑市場前至漁市場入口之朝隆路段將以交通錐分向管制，請民眾車輛勿於該路段迴轉影響車流。

▲中秋節連假，東港警分局規劃了華僑市場交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

3.東琉碼頭及華僑市場停車位停滿時，於中山路與朝隆路口將以交通錐及LED顯示幕管制車輛進入，引導車流至鹽埔漁港及新生路沿線停放。

東港警方說，為避免大量來訪旅客欲進入華僑市場途中被困車陣而影響旅遊心情，建議可選擇沿中山路繼續往北過進德大橋後選擇東港一琉、東港您家及聯合停車場。

如從最遠之東港一琉停車場步行至華僑市場僅需約16分鐘，更可沿途欣賞漁港風景；與其在朝隆路上尋找停車位耗費更多時間，不如前往這些停車場，將可為省下不少時間。

另前往小琉球旅客不一定要前往東琉碼頭，鹽埔漁港碼頭也有前往小琉球的船班，並且附近有更多的停車位，更方便遊客停車前往小琉球渡假。

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