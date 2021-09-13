香港政府再撥12億元支持新冠研究　去年已撥18億元給67個項目

▲香港政府大量撥款，支持新冠的相關研究。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港食物及衛生局13日宣布，旗下醫療衛生研究基金將再撥款3.43億港元（約12.21億元新台幣），支持香港本地大學進行針對新冠病毒的研究。這已經是醫療衛生研究基金繼去年4月以及8月之後，第3次撥款支持針對新冠病毒的研究。

食衛局表示，新獲批撥款研究共18項，當中包括涵蓋多個項目主題的組合研究，這些研究將針對一系列健康相關問題進行研究，為香港在新冠大流行後的復原階段早作準備。

食衛局指出，這些研究包括評估疫苗誘導的免疫反應和不同群體（青少年、成人、長者和接種加強劑的群組）接種疫苗的安全性，以及比較自然感染者和接種者的免疫狀況；研究腸道微生物群在提高疫苗接種免疫反應中的作用；調查公眾對疫苗接種的認識、信心和接受程度，和為減少新冠病毒在不同社區群體傳播而採取的社會和干預行為措施。

食衛局局長陳肇始表示，已先後批出合共5.13億港元（約18.27億元新台幣）支持67個項目，通過應用新科技，進行基礎以至臨床及社區層面的新冠病毒病研究，「結合學術界、醫護專業人員和政府部門的努力，這些研究有助我們持續進行的抗疫工作，提升社區對大流行的抗疫能力。」



陳肇始指出，相關研究涵蓋免疫狀況、疫苗接種反應，以及長期症狀對生理和心理所造成的影響等重要研究領域。當中包括研究疫苗引發免疫反應的強度、覆蓋性及持久性，異常事件的實時監測，以及就不同疫苗接種組合進行的臨床試驗，相關結果有助為制訂接種加強劑的策略提供依據。其他研究包括偵測康復者出現新發慢性病和長期神經精神後遺症的情況、研發和評估新藥物及建立自我管理方法，以進一步加深認識長期症狀，並改善康復者的生活素質。

陳肇始還說，部分研究的早期結果顯示，復必泰（BNT）和克爾來福（科興）疫苗對於預防新冠重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後併發重症甚至死亡的情況。而以有關疫苗接種的定期人口調查結果所作的推算則顯示，有需要以便利措施等方式提高長者的疫苗接種率。至於以臨床和環境樣本（如污水）中抽出變種病毒進行基因組測序，亦能為變種病毒的檢疫安排、疫苗效能和臨床管理提供有用和及時的資訊。