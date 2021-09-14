快訊／日本外務大臣宣布：再贈台50萬劑AZ疫苗

▲日本捐贈AZ疫苗抵台。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



記者張方瑀／綜合報導

根據《中央社》報導，日本外務大臣茂木敏充宣布，將再次提供台灣50萬劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，這也是日本第五度贈台疫苗。第四度贈台的6.4萬劑7日已運達台灣。

日本截至截至本月7日已提供台灣340.4萬劑疫苗，包含分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑及9月7日的6.4萬劑，是捐助疫苗給台灣最多的國家，若加上第五批捐贈的50萬劑，總數量將來到390.4萬劑。