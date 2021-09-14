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民眾黨備戰2022　延攬5連霸議員任彰化黨部主委

▲▼民眾黨備戰2022，延攬5連霸的彰化縣議員張雪如出任彰化黨部主委。（圖／取自高虹安臉書）

▲民眾黨備戰2022，延攬5連霸的彰化縣議員張雪如出任彰化黨部主委。（圖／取自高虹安臉書）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨布局2022選舉，外傳再挖國民黨「牆角」，找來彰化縣5連霸議員張雪如加入，由彰出任彰化縣的黨部主委一職。對此，過去負責中部地區組織任務的不分區立委高虹安證實此事，但她強調，張雪如2018年就與黨主席柯文哲合掛看板，是貨真價實的「白色力量」。

高虹安表示，媒體報導「民眾黨挖角前藍營彰化縣議員張雪如加入民眾黨，並擔任彰化縣黨部主委一職」，事實上，張雪如已經連任五屆議員，只有第3次參選短暫加入國民黨，其餘都以無黨籍參選，「用『挖牆角』其實並不精確」。

高虹安說，2018年張雪如就與黨主席柯文哲合掛看板，是貨真價實的「白色力量」，張雪如選舉票數能逐屆增加，靠的是紮實的選民服務，贏得民眾的認同，這跟民眾黨以民為本的政治理念是一樣的。

高虹安指出，張雪如長期投身婦女、兒少保護，第一次跟她見面時就深深感受到她對弱勢的關懷，之後也以彰化縣主委身份，與張雪如一起捐贈防疫物資給醫療院所。

「當她跟我說願意加入我們團隊一起努力的時候，我真的非常開心！」高虹安表示，中彰投是她加入民眾黨後被賦予的責任區，很感謝彰化能有張雪如的加入一起並肩同行。

高虹安也提到，在媒體曝光後，有一些無聊人士號召網軍出征張雪如，「我想這些粗暴的言論Duck不必，認真替人民服務才能贏得認同」，目前彰化縣黨部尚在籌備中，成立後歡迎大家一起來泡茶聊天唷。

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