2歲雙胞胎「急墜10樓」慘死　媽媽還在開直播！警察上門秒崩潰

▲羅馬尼亞一名母親在開直播，雙胞胎孩子卻墜樓身亡。（圖／翻攝自Facebook／Vizub Andreea Violeta）



記者吳美依／綜合外電報導

羅馬尼亞發生一起悲劇，年輕媽媽安德烈亞（Andreea Violeta Petrice）在臉書上開直播，與朋友們開心聊天，絲毫沒有聽見屋外傳來救護車的聲音，直到員警找上門才知道，年僅2歲的雙胞胎孩子從10樓墜落，雙雙身亡。她感到悲痛欲絕，案發至今持續接受心理治療。

《太陽報》等外媒報導，雖然已有目擊者看見，雙胞胎爬出窗戶，最後不幸摔落，但安德烈亞失去親生骨肉後，卻指控閨蜜亞莉娜（Alina）吸食毒品，沒有好好幫忙照顧孩子，甚至就是這場意外的罪魁禍首。

安德烈亞宣稱，自己當時在另個房間陪大兒子睡覺，未料半夜起床察看雙胞胎，卻發現嬰兒房一團亂，似乎被人翻箱倒櫃，不僅尿布散落一地，床墊移位掉在地上，窗戶還大大敞開，最可怕的是雙胞胎失蹤了。她說，2歲小孩的力氣很小，不可能把房間弄得這麼亂，而且其中一個孩子右腳受傷，無法自行爬到窗邊。

儘管如此，亞琳娜卻沒有驗出任何藥物反應，還指控安德烈亞是一個非常粗心的母親，老是要求朋友幫忙照顧小孩，導致她都快要沒時間照顧自己的親生孩子。

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