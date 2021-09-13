快訊／北市中山區傳墜樓！20歲女「躺路中央」行人驚嚇報案

▲警方接獲報案，立即到場勘驗。（圖／記者黃彥傑攝）
記者黃彥傑、柯沛辰／台北報導
台北市中山區建國北路二段一處巷弄13日驚傳墜樓，有民眾路過發現，一名年約20多歲女子躺在路中央，一動也不動，趕緊打電話報案。救護人員到場後，發現女子已無呼吸心跳，將人送醫，目前仍在搶救中。
稍早警方已封鎖現場，正調閱大樓監視器，釐清女子身份及墜樓原因。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
▼鑑識人員在現場蒐證。（圖／記者黃彥傑攝）
▲警方接獲報案，立即到場勘驗。（圖／記者黃彥傑攝）
記者黃彥傑、柯沛辰／台北報導
台北市中山區建國北路二段一處巷弄13日驚傳墜樓，有民眾路過發現，一名年約20多歲女子躺在路中央，一動也不動，趕緊打電話報案。救護人員到場後，發現女子已無呼吸心跳，將人送醫，目前仍在搶救中。
稍早警方已封鎖現場，正調閱大樓監視器，釐清女子身份及墜樓原因。
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