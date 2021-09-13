資優少年開學13天墜樓亡！父母殯儀館崩潰認屍　相驗結果出爐

▲▼土城資優班國一少年墜落時撞破遮雨棚 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區一名數理資優班國一少年，一早紅著眼眶向媽媽表示「不想去上學」，未料竟跑到5樓頂墜落，經送醫仍不治；檢警進行刑事相驗，確認少年死因無外力介入，父母也傷心陪在孩子身邊會同相驗，學校表示，少年才開學一個多禮拜，平時安靜乖巧，導師相當不捨，目前已安排老師對同班同學進行安心輔導。

13日上午6時許，土城區某間早餐店老闆娘正在店內忙著，突然聽到外面一聲巨響，跑出查看，驚見一名少年倒臥血泊中，驚嚇馬上報警；警方到場展開調查，在少年公寓五樓頂發現他的書包及手提袋，100公分高的欄杆上還有攀爬痕跡，遮雨棚還被撞破一個大洞，初判沒有外力介入。

鄰居里長表示，少年媽媽在醫院工作，家境相當不錯，還有一個就讀高中的姊姊，阿公、阿嬤也住在同層公寓對門，平時下課會到阿嬤家吃飯，等媽媽下班後再回家，是個樂觀可愛的孩子，小六時參加新北市110學年度學術性向資優鑑定，複選通過順利進入數理資優班。

豈知9月1日開學至今才一個多星期，13日上午少年向媽媽表示「不想去上學」，媽媽以為他太累不想走路到學校，貼心地問「要不然搭計程車去」，少年紅著眼眶整理書包出門，結果沒有下樓，直接走上5樓頂墜落，經緊急送往亞東醫院急救，仍宣告不治。

學校校長得知後，立即召開校務會議，啟動輔導系統，派員安慰少年父母，也在下午3節課，對同班同學進行安心輔導；班導師也說少年安靜乖巧，上下學都很正常，開學一個多星期沒有異樣，與同學相處也很正常，對發生這樣憾事相當不捨。警方在下午3時許，在新北市板橋殯儀館進行刑事相驗，確定少年死因無外力介入。

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