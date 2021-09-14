打BNT心肌炎怎觀察？「前5天是關鍵」　醫：胸口像被勒住小心了

▲學生將於9月23日起開始接種BNT。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

BNT疫苗9月23日起將提供12到17歲學生在校接種，其餘BNT也會讓18歲至22歲民眾優先施打。不過，也因為國外研究顯示，施打後發生心肌炎機率達百萬分之164，讓不少人相當憂心。醫師們則在接種前透過各種方式進行衛教，除了觀察時間外，還有胸痛、心悸等症狀出現時，最好盡速就醫。但要如何感受何謂心悸或胸痛？醫師也教大家「具體」形容自己的症狀。

新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳在《有話好說》中分享，近期全面發放接種BNT的家長同意書，許多父母也詢問，究竟該不該讓孩子注射，而醫師也秉持著「利大於弊」，還是會建議讓孩子施打。不過，BNT的罕見副作用心肌炎讓許多人擔憂不已，他則強調，主要是父母與小孩間的溝通要建立好，例如注射後的觀察，發生什麼情況要向父母反應等，並讓小孩知道如何表達自己的不適感。

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柳朋馳說，根據美國研究，心肌炎大部分發生在打完後的前五天，「是重要觀察點」，平均落在第二天出現，假如孩子真的不舒服，不要勉強，此時要做的是觀察他們的不適情況是不是跟平常相似，例如：有些呼吸道過敏等經驗，跟過去發作時相比，只要跟以前感覺不太一樣，最好送醫檢查，這種時候即便是擴大認定，也都是可以接受的，醫療院所一定會做詳細檢查。

▲醫師表示，在BNT施打後兩星期是重要關鍵，但前5天更是重點觀察期。（圖／食藥署提供）

心肌炎出現的症狀可能是胸痛或心悸，不過，有些人對於這類情況並不熟悉，不知如何表達自己的不舒服。對此，柳朋馳也具體形容，基本上以「吸氣不像以前呼吸那麼順暢」、像被東西勒住或綁住，無法進行正常的胸廓擴張，吐完氣甚至像是有東西壓在胸口，就要開始留意了。

柳朋馳提到，心悸的部分有時會像是「小鹿亂撞」，或感覺得到「心臟在撞擊胸壁」，可算得出跳動幾下時就要稍微注意。

同時，北醫胸腔內科主治醫師周百謙建議，在進行第一劑注射的過程中，就要累計大數據，並針對台灣學生進行檢驗，假設心肌炎真的發生，台灣學童共有多少人、心肌酵素多高、多少心肌呈現運動不行的情況及心電圖表現等。醫師認為，台灣要做這類型數據的原因是，當一種疾病產生性別差異時，要了解這是染色體的相關變化或是族群的特殊差異，因為高端、AZ及莫德納未來可能也都要面對在族群不同下抗體產生的差異。