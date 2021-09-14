　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打BNT心肌炎怎觀察？「前5天是關鍵」　醫：胸口像被勒住小心了

▲▼師大附中高一新生開學第一天。（圖／記者湯興漢攝）

▲學生將於9月23日起開始接種BNT。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

BNT疫苗9月23日起將提供12到17歲學生在校接種，其餘BNT也會讓18歲至22歲民眾優先施打。不過，也因為國外研究顯示，施打後發生心肌炎機率達百萬分之164，讓不少人相當憂心。醫師們則在接種前透過各種方式進行衛教，除了觀察時間外，還有胸痛、心悸等症狀出現時，最好盡速就醫。但要如何感受何謂心悸或胸痛？醫師也教大家「具體」形容自己的症狀。

新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳在《有話好說》中分享，近期全面發放接種BNT的家長同意書，許多父母也詢問，究竟該不該讓孩子注射，而醫師也秉持著「利大於弊」，還是會建議讓孩子施打。不過，BNT的罕見副作用心肌炎讓許多人擔憂不已，他則強調，主要是父母與小孩間的溝通要建立好，例如注射後的觀察，發生什麼情況要向父母反應等，並讓小孩知道如何表達自己的不適感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柳朋馳說，根據美國研究，心肌炎大部分發生在打完後的前五天，「是重要觀察點」，平均落在第二天出現，假如孩子真的不舒服，不要勉強，此時要做的是觀察他們的不適情況是不是跟平常相似，例如：有些呼吸道過敏等經驗，跟過去發作時相比，只要跟以前感覺不太一樣，最好送醫檢查，這種時候即便是擴大認定，也都是可以接受的，醫療院所一定會做詳細檢查。

▲BNT。（圖／食藥署提供）

▲醫師表示，在BNT施打後兩星期是重要關鍵，但前5天更是重點觀察期。（圖／食藥署提供）

心肌炎出現的症狀可能是胸痛或心悸，不過，有些人對於這類情況並不熟悉，不知如何表達自己的不舒服。對此，柳朋馳也具體形容，基本上以「吸氣不像以前呼吸那麼順暢」、像被東西勒住或綁住，無法進行正常的胸廓擴張，吐完氣甚至像是有東西壓在胸口，就要開始留意了。

柳朋馳提到，心悸的部分有時會像是「小鹿亂撞」，或感覺得到「心臟在撞擊胸壁」，可算得出跳動幾下時就要稍微注意。

同時，北醫胸腔內科主治醫師周百謙建議，在進行第一劑注射的過程中，就要累計大數據，並針對台灣學生進行檢驗，假設心肌炎真的發生，台灣學童共有多少人、心肌酵素多高、多少心肌呈現運動不行的情況及心電圖表現等。醫師認為，台灣要做這類型數據的原因是，當一種疾病產生性別差異時，要了解這是染色體的相關變化或是族群的特殊差異，因為高端、AZ及莫德納未來可能也都要面對在族群不同下抗體產生的差異。

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
麥當勞女員工染疫！北市匡列36人「PCR出爐」
周潤發搭小黃被拒載！　司機「反問9字」他啞口無言
快訊／日本宣布：再贈台50萬劑AZ疫苗
快訊／璨樹來襲他河邊釣魚遭沖走　3公里外泥灘尋獲遺體
阿扁家門「可疑牛皮紙袋」真相曝！　分局長遭記過2次
iPhone出現安全漏洞！　沒點連結也遭入侵
500元「客庄券」來了！中籤機率增　適用範圍公布
31歲溺斃消防員是獨子　友曝：潛水高手擁證照

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋連假天氣出爐！這2天「午後陣雨範圍廣」　下周可能又有颱風

打AZ全身痛爆！狂吞普拿疼都沒用　醫解答2關鍵：黃金1hr最有效

爸媽「7月打莫德納」現在卻尷尬了　他傻眼幫問：能重排AZ嗎？

打BNT心肌炎怎觀察？「前5天是關鍵」　醫：胸口像被勒住小心了

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」　他見23元超衝擊！真相驚呆

快訊／裝修工人與幼兒園「是否同一株Delta」　陳時中14:00說明

500元「客庄券」來了！總計40萬份　可依次扣「5元、10元也能用」

9月壽星嘆「完全被忽略的一群」！　網認同炸：共同的痛

美女醫驚見「阿嬤的腳」滲出分泌物　驚覺不對勁！家屬一句話逆轉

打XX疫苗被同事笑「應選高級的YY」　醫搖頭勸世文獲讚爆

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

不怕死？陸男颱風天划橡皮艇偷渡　頂著強風抵金門...1個月已累積4起

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

中秋連假天氣出爐！這2天「午後陣雨範圍廣」　下周可能又有颱風

打AZ全身痛爆！狂吞普拿疼都沒用　醫解答2關鍵：黃金1hr最有效

爸媽「7月打莫德納」現在卻尷尬了　他傻眼幫問：能重排AZ嗎？

打BNT心肌炎怎觀察？「前5天是關鍵」　醫：胸口像被勒住小心了

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」　他見23元超衝擊！真相驚呆

快訊／裝修工人與幼兒園「是否同一株Delta」　陳時中14:00說明

500元「客庄券」來了！總計40萬份　可依次扣「5元、10元也能用」

9月壽星嘆「完全被忽略的一群」！　網認同炸：共同的痛

美女醫驚見「阿嬤的腳」滲出分泌物　驚覺不對勁！家屬一句話逆轉

打XX疫苗被同事笑「應選高級的YY」　醫搖頭勸世文獲讚爆

張亞中遭送考紀會　江啟臣反對：我指派的選監委員沒被通知與會

喬科維奇爆哭後發文恭喜兩冠軍　梅德韋傑夫暖回：你是真正的冠軍

8月消費！發票日期「是下個月的」他傻了　內行曝真相：正常

莫名生氣不耐煩、懶得吃飯　5個情況代表你「累過頭了」

莆田Delta疫情波及6校　學生家長：天氣熱，哪有人戴口罩啊

高手在民間！板橋20元蕃茄糖葫蘆老店　凍漲多年網友誇喊太佛心

海倫清桃慶生照遭詛咒「幫過忌日」　吳宗憲怒譙酸民回擊

十大優良防火管理人出爐　台南官田老人養護中心陳育娟主任出線

2歲雙胞胎「急墜10樓」慘死　媽媽還在開直播！警察上門秒崩潰

他深情看著亡妻的雪納瑞　解鎖「紙蓮花」秘密...警看呆

副駕伸展運動！他傻眼「野女人？」　 網一看暴力身材秒懂：好兇

生活熱門新聞

醫推薦「第一劑」打這支疫苗：保護力最好

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

308萬人苦等莫德納第2劑　2類官員驚人施打率曝

即／長榮機師染Delta還聚餐遭開除　空姐三採結果出爐

中秋連假天氣出爐　2波有利颱風生成時間曝

新生手冊挨酸「瞧不起交大？」　陽明學生會道歉了

手機116GB空間不足！一查驚呆：它佔快60GB

500元「客庄券2.0」完整方案出爐

中秋正能量　民俗專家曝開運秘法

打XX疫苗被同事笑　醫搖頭勸世文獲讚爆

「打完AZ」80天後亡　醫：要疫苗負責到什麼時候？

美女醫驚見「阿嬤的腳」滲出分泌物　家屬一句話逆轉

南投5.6地震50年來最大！氣象局說明

更多熱門

相關新聞

父母可線上幫未成年子女投保疫苗險　2產險突喊卡！

父母可線上幫未成年子女投保疫苗險　2產險突喊卡！

BNT疫苗陸續抵台加學生即將開打疫苗，金管會日前開放家長可以線上替未成年子女投保疫苗險，但原本率先開放父母可網路替子女投保的南山產險、兆豐保險卻緊急下架商品，據了解，原因是保險局開放父母開放家長可網路替子女投保，需符合費用型保險，但業者目前疫苗險商品的「住院日額」、「住院關懷金」、「喪葬費用補助」並不算「費用型保險」。

青少年下周開打BNT　醫：男性這3症狀恐是心肌炎

青少年下周開打BNT　醫：男性這3症狀恐是心肌炎

23歲大五生打不到BNT！她怨同校不同命

23歲大五生打不到BNT！她怨同校不同命

彰化12至17歲青少年9成6願打BNT

彰化12至17歲青少年9成6願打BNT

富邦基因免疫生技ETF9/15開募　前15大成分股大公開

富邦基因免疫生技ETF9/15開募　前15大成分股大公開

關鍵字：

柳朋馳心肌炎BNT

讀者迴響

熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

醫推薦「第一劑」打這支疫苗：保護力最好

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

獨／打完高端連衝3次急診　42歲客運司機猝死宿舍

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

鄧佳華不離職了！合體連千毅直播

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

最後身影曝！新竹母「遭26歲兒分屍4袋」

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面