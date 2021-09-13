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彰化連續24天+0　12至17歲青少年9成6願打BNT

▲▼彰化縣12至17歲青少年有9成6願打BNT疫苗。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣長王惠美宣布，12至17歲青少年有9成6願打BNT疫苗。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者李忠憲／彰化報導

彰化縣13日維持本土0確診，同時連續24日+0。縣長王惠美針對學生施打BNT疫苗狀況說明，全縣12至17歲青少年高達96%有意願施打，預定在9月22日 BNT疫苗到貨，23日開始由高中職先行接種，依序往下接種。

彰化縣長王惠美今天下午在疫情記者會中表示，今天是連續第24天+0，防疫仍不能鬆懈。近期有許多家長擔心孩子是否能接種疫苗，本次對象是在110年度第一學期註冊，年齡滿12歲的國小至高中職及五專3年級學生。包含進修部與境外台校學生、少年矯正學校及輔育院學生。屬「中途學校在園教育」性質的兒童及少年安置(教養)機構學生；自學學生(含有學籍或無學籍)。

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▲▼彰化縣12至17歲青少年有9成6願打BNT疫苗。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化縣12至17歲青少年有9成6願打BNT疫苗。（圖／彰化縣政府提供）

她表示，各級學校發放疫苗須知接種意願書，並已彙整接種意願名冊，12歲以上符合校園施打總人數61818人，同意施打人數59345人，同意施打比率為96%。衛生局將從14至21日根據各校同意施打人數，在22日BNT疫苗到貨後，23日至10月8日由高中職先行接種後依序往下接種。

王惠美表示，第九輪提供接種BNT、高端疫苗。BNT第一劑對象是18至22歲、65歲以上、40歲以上的第九類且意願登記選擇BNT的民眾，高端第二劑對象是9月28日(含)前符合第二劑接種間隔滿4週以上民眾。請在9月17日中午12時前完成意願登記或修改，開放預約時間是9/20早上10時至9/22中午12時止。

施打時程上，BNT是9月25日至10月2日，高端是9月30日至10月2日。另外，在9月14日早上10點開放12-17歲不在校施打及不在籍學生，可以到1922公費疫苗網路預約平台(https://1922.gov.tw/)，意願登記BNT疫苗，開放接種時間再依指揮中心公布實施。

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