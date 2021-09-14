23歲大五生「打不到BNT疫苗」！她怨同校不同命：就差一年

▲指揮中心宣布，BNT會優先提供給「18歲至22歲民眾」，引發23歲大五生抱怨。（示意圖／記者季相儒攝）

記者閔文昱／綜合報導

BNT疫苗9月23起將優先提供12~17歲學生在校接種，其餘BNT也會優先提供給「18歲至22歲民眾」。對此，有23歲大五生就抱怨，校內同學和部分已經畢業、年齡資格符合的人都能打BNT，然而像她這樣大學雙主修的人，明明還在學校念書卻只能選AZ或高端，質疑年齡限制與保護學生、保護校園的疫苗政策背道而馳。

中央流行疫情指揮中心日前宣布BNT疫苗接種規劃，將18～22歲列入疫苗平台預約優先對象，引發爭議，特別是最初指揮官陳時中曾說，除12～17歲學生外，其餘會以1～10類、依年齡往下排。根據《東森新聞》報導，一名23歲大五生就表示，看著校內同學都能打BNT，讓她不禁感嘆，「就差一年，為什麼我打不到？」

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

這名女大生透露，自己有些同學已經是上班族，卻因年齡符合，所以可以優先預約BNT，而她雖是學生，但已滿23歲，所以不能打BNT，在對高端的沒信心，AZ又排不到的情況下，對於這樣的政策感到相當弔詭。台北市議員徐立信表示，專案施打就不應該做年齡區分，像醫學系讀到七年級，都應該要讓他們以學生身份來施打。

對此，陳時中指出，「這是衡平性的問題」，當然是非常困難，因為AZ第七輪已經開到23歲，才讓18~22歲把兩邊銜接起來，希望補齊缺口，大家都有機會可以打。至於專案施打是否該以學籍區分？陳時中透露，目前就是依照年齡區分，不是有沒有在學。

▲學生9月23日起開打BNT。（示意圖／記者湯興漢攝）

另外，指揮中心指出，第八輪的其中一個對象是，7月19日（含）前已經意願登記選擇AZ的「18歲至22歲」民眾可以接種第一劑；而在第九輪的其中一個對象則是，18歲至22歲可以接種BNT第一劑。至於高端疫苗，則是20歲以上民眾均可接種。這3個廠牌重疊的年齡層就是「20歲至22歲」，因此相關話題也引發熱烈討論。

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