青少年下周開打BNT　兒科急診醫：男性出現這3症狀恐是心肌炎

▲青少年將開打BNT疫苗，但還是有不少學生和家長持保留態度。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

BNT疫苗9月23起將優先提供12~17歲學生在校接種，其餘BNT也會優先提供給「18歲至22歲民眾」。長庚醫院急診兒科醫師吳昌騰昨（13）日表示，青少年尤其是男性為主，若在接種BNT後4至7天內，如果出現呼吸困難等症狀可能是心肌炎或心包膜炎。

吳昌騰在臉書發文分享，他7月下旬接到一名叫Molly的13歲女病人，因為在搭飛機到台灣途中，出現輕微胸痛、心悸，症狀持續了8小時，家長才決定帶她來兒科急診掛號。

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吳昌騰指出，Molly7月中旬在美國打了第2劑BNT疫苗，接種後2天內有全身肌肉痠痛和注射部位疼痛，但沒有發燒、頭痛等症狀，不過在心電圖、抽血等檢驗後，初步排除心肌炎的可能性。

「美國接種了超過3.6億劑mRNA COVID-19疫苗，至9月11日為止， VAERS已收到『1404 份』因接種 COVID-19 疫苗的30歲及以下人群的出現心肌炎或心包膜炎報告」，吳昌騰提醒，尤其是出現在男性居多，如果出現呼吸困難、心跳加快或心悸、心臟劇烈跳動，不規則或持續胸痛等3類症狀，請立即就醫檢查，「因為這些症狀可能就是心肌炎和心包膜炎」。