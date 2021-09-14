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幫不了別人也不必內疚！學會「10大法則」掌握人生主導權

▲▼上班族,女孩,愛情,同事。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲當遇到同事或朋友請你幫忙，你卻不想答應時會直接拒絕嗎？（示意圖／免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

在生活中，我們常常會遇到左右為難的情況，像是同事或朋友請你幫忙時你並不想答應，卻又不知道該怎麼拒絕，心理學大師史密斯博士指出，這種時候每個人都會想：「要是說『不行』，我就會很內疚；但要是說『行』，我又會恨自己」，糾結很久之後，最後可能還是勉強自己去幫這個忙。

史密斯博士在《我說不，沒有對不起誰》一書中提到，我們會考慮到如何因應他人的各種問題，都是由自己與他人之間的立場不同所引起的。我們想做某件事，可是朋友、鄰居或親戚卻理所當然地以為、期待、渴望，甚至操控我們去做別的事，結果就是，你在試圖按照自己意願做事的同時，也容許了別人讓你感到無知、焦慮或內疚。

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史密斯博士認為「假如你不容許，沒有人能操控你」，並先列出十項人生自主法則，教你掌握自己人生！

1.你有權堅持自己的行為、想法和情感，並對產生的一切後果負責。

2.堅持你要做的，不必解釋。

3.就算你幫不了別人，也不必內疚。

4.你有權改變想法。

5.犯錯並不可怕，但你要承擔後果。

6.你有權說「我不知道」。

7.在人際交往中，你不必刻意討好別人。

8.你有權做出「不合理」的決定。

9.你有權說「我不明白」。

10.你有權說「我不在乎」。

▼《我說不，沒有對不起誰》。（圖／寶瓶文化提供）

▲《我說不，沒有對不起誰》。（圖／寶瓶文化提供）

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