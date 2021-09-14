幫不了別人也不必內疚！學會「10大法則」掌握人生主導權

▲當遇到同事或朋友請你幫忙，你卻不想答應時會直接拒絕嗎？（示意圖／免費圖庫pakutaso）
生活中心／綜合報導
在生活中，我們常常會遇到左右為難的情況，像是同事或朋友請你幫忙時你並不想答應，卻又不知道該怎麼拒絕，心理學大師史密斯博士指出，這種時候每個人都會想：「要是說『不行』，我就會很內疚；但要是說『行』，我又會恨自己」，糾結很久之後，最後可能還是勉強自己去幫這個忙。
史密斯博士在《我說不，沒有對不起誰》一書中提到，我們會考慮到如何因應他人的各種問題，都是由自己與他人之間的立場不同所引起的。我們想做某件事，可是朋友、鄰居或親戚卻理所當然地以為、期待、渴望，甚至操控我們去做別的事，結果就是，你在試圖按照自己意願做事的同時，也容許了別人讓你感到無知、焦慮或內疚。
史密斯博士認為「假如你不容許，沒有人能操控你」，並先列出十項人生自主法則，教你掌握自己人生！
1.你有權堅持自己的行為、想法和情感，並對產生的一切後果負責。
2.堅持你要做的，不必解釋。
3.就算你幫不了別人，也不必內疚。
4.你有權改變想法。
5.犯錯並不可怕，但你要承擔後果。
6.你有權說「我不知道」。
7.在人際交往中，你不必刻意討好別人。
8.你有權做出「不合理」的決定。
9.你有權說「我不明白」。
10.你有權說「我不在乎」。
▼《我說不，沒有對不起誰》。（圖／寶瓶文化提供）
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