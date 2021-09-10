常被女友抱怨「你不懂我」！專家曝解決方法：重點在「共情」

▲常被女友抱怨「你根本不懂我」嗎？快來看看專家的解決辦法。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

在生活中我們常常聽到這種例子，當女友跟男友抱怨或訴苦時，男友總是給予過於理智的安慰，像是「想這麼多幹嘛」、「不用去跟別人比較」等等，因此常被女友抱怨「你根本不懂我」，心理師叢非從表示，這是不被理解的孤獨，「有時你的安慰是一種暴力，是對當事人現有狀態的否定」，而到底要如何才能讓女友覺得自己被理解呢？叢非從呼籲男友，其實你只要有「共情」就夠了。

叢非從在《我想愛你所不能愛的自己》一書中提到，「共情」共的是情，即借助他人的言行，深入對方內心，去體驗他的情感，並讓他知道，你也體驗到了那些情感，用通俗的話說就是：別只看他的言語，還要看他隱藏的情緒情感，當你看到那些情緒情感，它們也就開始流動了，然後你只需要選擇合適的方式表達給他：用眼睛深情地看著他，恰當地回應「是啊」，摸摸頭、拍拍背……都可以。

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共情跟你是否知道該如何處理他說的那些疑惑並沒有多少關係，當一個人在訴說時，只要他被傾聽、被理解，他多半會找出自己的答案。羅哲斯（Carl Rogers）創立的人本主義，核心就在於此：給予一個人足夠的傾聽、積極關注、共情，他就會療癒自己，自己找出辦法來，他的潛意識比你更清楚答案是什麼。



叢非從指出，「你用什麼樣的態度去回應他，遠遠重要於你具體回應了些什麼」，另外，還要學會閉嘴少說話，忍住自己好為人師的本能，少教育別人該怎麼做，讓他的潛意識自動告訴他自己；同理，如果你想讓別人更懂你，可以走進你，你要做的就是：少講故事，多談感受，你看一個人健談的時候，他有多少詞彙在講故事，故事裡有多少詞彙在描述自己的感覺，你就知道他有多真實，多敞得開了。

▼《我想愛你所不能愛的自己》。（圖／寶瓶文化提供）

