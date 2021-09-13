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高分學霸錄取名校！淡定跑外送　「勵志原因曝光」他勸世：別學我

高考632分錄取名校！學霸淡定跑外送　「勵志原因曝光」他勸世：別學我

▲外送員高分錄取名校。（圖／翻攝自南方都市報，下同）

圖文／CTWANT

大陸高考剛結束，來自湖北省襄陽市的考生王威在放榜後淡定送外賣，一夕在網路上爆紅。據悉，王威2013年曾以理科優異成績考入中國農業大學，但在2017年遭退學後，就沒再升學，期間陸續做過不少工作，最後回到家鄉當外送員，並決定重新考大學，如今考出632分好成績，他卻自稱反面教材，要大家別學他。

《南方都市報》報導，王威第一次考入大學，是在2013 年，當時他以590分的成績考入中國農業大學食品工程與科學系；王威透露，在入學初期，自己也保持著優秀的心態，但隨著時間推移，他漸漸對所學的專業和學業失去了興趣，也迷失了自我，「我也不知道為什麼，就對學習沒有了興趣和動力」。

失去動力的王威開始沉迷電玩，到了大學四年級，因學業成績嚴重落後，遭到校方退學；離開校園後，王威曾在北京做過輔導老師，也在工廠當過工人，後來回到湖北襄陽，成為一名全職外送員，雖然生活忙碌，他卻漸漸發現，自己的人生似乎失去了目標和意義，於是決定重回高中讀書，準備再次參加高考。

高考632分錄取名校！學霸淡定跑外送　「勵志原因曝光」他勸世：別學我

王威提到，他從學校退學後，最大的困難是學歷欄只能填寫高中，然而正經一點的公司基本都要求本科起步，「送外賣經常有意外。電梯停電要爬樓梯，最高爬了30多層，爬上去的第一感覺就是我想跳下去，我不想走下去了，真的想跳下去」；經歷上述挫折，王威下定決心重考，取得623分，被西南財經大學錄取。

對於網友的評價，王威坦言，因為他過去做過錯事，希望大家在覺得他很勵志的同時，也要引以為戒。針對未來規劃，王威表示，到學校報到前，自己會一直送外賣，「經歷這麼多磨練，再次走進校園，我一定會集中精力學習，做事更加沉穩和細致」。

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