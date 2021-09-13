兒穿涼鞋被罰站！恐龍媽「衝學校開譙」指名校長：不知家長想法？

▲媽媽無法接受孩子被罰站，堅持找校長投訴。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）



記者黃可昀／綜合報導

怕來風來襲小孩鞋子會濕掉，讓他穿涼鞋去上課，結果被體育老師罰站整堂課，網友卻一面倒挺老師！一名媽媽抱怨，「小孩是去上小學不是去當兵」，她不滿老師竟然叫孩子罰站，氣得傳訊息跟班導師反映，隔天一早也直接衝到學校理論，並責備老師「是不知道颱風天家長的想法嗎？」引來大批網友議論。

媽媽在臉書社團「爆怨公社」表示，「今天已經去學校理論了」，起因是孩子昨天穿涼鞋去學校，竟然被體育老師罰站，她前一晚就傳訊息給班導師說「我覺得我是不是太愛我的小孩了，星期一我又想去找校門口的校長投訴體育老師」，考量到颱風會下雨才叫孩子穿涼鞋，「居然老師沒有辦法通情達理」，還說乾脆請體育老師叫她去罰站，因為是她叫小孩穿涼鞋的。

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▲原PO認為是體育老師耍權威。



班導回應，可能是體育老師不知道是媽媽要求孩子穿涼鞋，所以才用罰站來處罰服儀不整，原PO看到這句直接回「老師是不知道颱風天家長的想法嗎？」並堅持要找校長談，請校長跟體育老師說「做人做事要周全，為人師表更要有想法，教育小孩責任重大，不是耍耍老師威嚴就是教育。」

本來這篇文是想討拍，結果反被網友罵翻，直指這就是恐龍家長的思想，「今天妳給小孩穿涼鞋，危險傷到腳，妳不就要告老師沒保護好妳的孩子」、「老師真辛苦，不只要教育小孩，還要教育家長」、「我都穿拖鞋去上班，再換正式鞋，孩子也可以吧？」、「我認為妳應該直接幫妳兒子請假...不要造成彼此困擾」、「現在家長好像都把老師當作服務業」。

▼網友反批原PO是恐龍家長。

