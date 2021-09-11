強颱璨樹掃台！台鐵「南迴線午後停駛」　各級列車異動一覽

▲台鐵部分列車停駛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風璨樹開始影響台灣，今日開始東半部已有降雨，明日起全台則都有風雨。交通部台鐵局表示，今日下午過後南迴線列車全數停駛，花蓮－台東全區間停駛，另西部幹線127次改行駛至潮州站止。

台鐵今日18時前列車行駛概況：

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一、西部幹線：基隆-潮州站間，各級列車正常行駛，127次(南港13:14-潮州17:39-臺東)改行駛至潮州站止。

二、東部幹線：

(一)臺北-花蓮站間各級列車正常行駛。

(二)花蓮-臺東站間除326次(花蓮16:26-臺東18:35-新左營)全區間停駛外，各級列車正常行駛。

三、南迴線：

(一)逆行(新左營開往臺東方向)自707次(新左營13:53開) 開行後，全部停駛。

(二)順行(臺東開往新左營方向)自374次(台東16:55開) 開行後，全部停駛。

▲台鐵對號列車延誤超過120分鐘，旅客可於1年之內免費搭乘同區間同等級車種列車1次。（圖／記者許靖騏攝）

四、各支線正常行駛。

五、因應災害事故，乘客出門前，詢問列車運行情形請洽：

(一)臺鐵局官方網站，會隨狀況更新最新資訊，網址：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip。

(二)臺鐵局24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)協助查詢事故狀況。

(三)各就近車站(臺鐵局官方網站有各車站聯絡資訊)。

六、對號列車延誤超過120分鐘，旅客可於1年之內免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過120分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。