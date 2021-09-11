新北也達「颱風假」標準！4縣市豪雨特報　入夜雨彈開炸大台北

記者李宜秦／台北報導

颱風璨樹持續進逼，中央氣象局針對東半部4縣市發布豪雨特報，今晚開始各地開始起風下雨，除東半部的宜花東、恆春半島外，連新北的風力預測都已達到放颱風假的標準，明天開始，除了東半部、基隆北海岸外，西半部也會開始有雨，北部、東北部將有豪雨以上等級降雨。

▲颱風璨樹北上過程將影響全台。（圖／氣象局）

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氣象局簡任技正伍婉華表示，綠島、蘭嶼、東半部、恆春半島風雨逐漸增大，暴風圈正在影響東南端、南端陸地，璨樹過去幾小時內稍微減弱，可能持續減弱，但影響台灣時仍是較強的中度颱風，加上風雨紮實集中在暴風環流內，颱風中心行經的附近地區要特別注意，尤其綠島、蘭嶼要多加小心。

▲▼氣象局針對各地風力與雨量預測 。（圖／氣象局）

今日傍晚各地開始起風，綠島、蘭嶼最接近颱風中心，有12到13級強陣風，台東、恆春8到10級，恆春半島、新北市風力也逐漸增強，恆春、花蓮、新北強陣風9到10級，平均風力7級或強陣風10級以上的地區越來越大，換言之，達到放颱風假標準的地區也增加。

目前基隆北海岸、東半部、恆春半島斷續有雨，雨勢越晚會越明顯，花東、蘭嶼已有較強雨勢，基隆北海岸、東半部、恆春半島將也大雨或豪雨，今晚到明晨降雨環流開始影響西半部，周日除東部外，其他各地雨勢漸增，北部、東北部、北部山區將有豪雨以上等級降雨，下周一後颱風遠離，中南部仍斷續有雨。

▲▼颱風璨樹影響，全台雨勢越來越明顯，氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）