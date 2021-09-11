璨樹暴風圈籠罩！陸警範圍再擴大　「本島19縣市」全列警戒區

▲璨樹颱風持續影響台灣。（圖／翻攝自RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風璨樹持續進逼，中央氣象局擴大陸上颱風警報警戒範圍，全台本島19縣市都列入警戒範圍內，根據最新氣象資料顯示，第14號颱風中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向北北東轉北移動，其暴風圈逐漸進入臺灣東南部及南部陸地，對臺灣陸地將構成威脅。

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▲▼璨樹颱風陸警警戒範圍擴大，今日越晚各地雨勢越明顯。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，璨樹中心位於鵝鑾鼻南南東120公里海面上，未來影響台灣強度為較強的中度颱風，風雨結構紮實，風雨集中暴風圈環流內。基隆北海岸、東半部、恆春半島、南部沿海已有長浪，今日中部沿海、澎金馬都會有長浪。另外未來東部、北部風浪將會明顯增強，台灣海峽風力也會明顯增大。

在颱風中心附近的地區風力將明顯增強，綠島、蘭嶼、台東、恆春等地風力增大，分別有8到14級強陣風，今日深夜開始，花蓮將會有8到9級強陣風，而桃園、大台北、金門、馬祖也會有強陣風。

▲▼璨樹颱風影響東半部、南端陸地，明天開始全台都會受影響。（圖／氣象局）

璨樹中心環流一波波影響東半部、南端陸地，蘭嶼、台東、花蓮、恆春已出現局部大雨，今天越晚降雨也會越明顯。今晚到明早期間，各地山區、西半部也會陸續有雨，明日各地都有陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部、各地山區都有大雨或豪雨，北部、東北部有豪雨以上等級降雨。

伍婉華表示，由於颱風中心通過的附近地區風力較強，但路徑仍有變化，依照目前預報來看，東半部明日放颱風假的機率仍偏高，若颱風受高壓、地形等因素影響，對台灣帶來的風雨也會有所不同。