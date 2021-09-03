大砸5.8億元！雙語標竿大學出爐　台大成大師大中山列重點培育





▲配合「2030雙語國家」政策，教育部首期砸5.8億元推大專雙語化學習。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

教育部公布「大專校院學生雙語化學習計畫」第一期補助名單，110學年度共核定補助重點培育學校4所，包含台灣大學、中山大學、成功大學以及台灣師範大學，本年度核定補助經費計5億8748萬元，今年9月將正式啟動。

教育部說明，該計畫以「強化學生英語力，推動全英語授課（English as a Medium of Instruction，即EMI），整體提升高教國際競爭力」為願景，並分「重點培育計畫」及「普及提升計畫」兩大主軸推動，計畫以2021年至2030年為期，分兩期推動，每期五年，第一期經公開徵件，重點培育學校計有18校申請，重點培育學院計35校76個學院提出申請，普及學校計52校提出申請。

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重點培育學校部分核定中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學；重點培育學院部分有台灣科技大學、清華大學等25校計41個學院，核定包括工程及應用科學領域11個學院、社會科學(含商管)領域22個學院、生物及醫農科學領域6個學院、人文及藝術領域2個學院，以國家重點產業領域雙語專業人才為目標。

高教司科長宋雯倩說明，標竿大學和標竿學院在2024年應達到「25-20-20」目標，即2024年時，標竿大學與標竿學院至少有25％大二學生，其英文能力在聽說讀寫達到CEFR B2以上的流利精熟等級，同時全校至少有20％大二學生與碩一學生，在其當年所修學分中的20％以上為全英語課程。

2030年則應達成「50-50-50」目標，在2030年時，標竿大學與標竿學院中至少有50％的大二學生在聽說讀寫達到CEFR B2以上的流利精熟程度，同時至少有50%的大二學生與碩士學生其當年學分中的50％以上為全英語課程，並推動畢業證書EMI修課認證，以接軌國際及產業。

而普及提升學校計有37校，包括24所大學校院及13所科技大學，2024年至少20校採全英授課比率達30％以上、2030年至少40校採全英授課比率達80％以上；且逐步推動專業導向（ESP、EAP、EWP）之英語教學內涵，2024年至少5％大二及碩一生修習至少1門全英語授課課程、2030年至少10％大二及碩一生，修習至少2門全英語授課課程。