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社會 社會焦點 保障人權

不滿外送員按喇叭　一路狂追持榔頭叫囂！暴走男竟辯：按摩用

▲警方起獲郭嫌殺人滅口作案用榔頭兇器。（圖／記者林悅翻攝）

▲台中一名魏姓男子僅因不滿徐姓外送員按喇叭示意，竟一路狂追還手持榔頭伸出窗外，對徐男咆哮。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／台中報導

台中一名魏姓男子去年10月，駕車行經台中西區柳川東路時，被後方徐姓外送員按喇叭示意，魏男認為遭到徐男挑姓，開車猛追徐男，見徐男在路口停等紅燈時，對徐男常按喇叭，更持榔頭伸出窗外，對徐男叫囂，而事後徐男也報警處理。一審，法官處以魏男拘役35日，得易科罰金，魏男不服，上訴二審；台中高分院審理後，駁回其上訴，維持原判。

魏姓男子去年開車行經台中西區柳川東路時，被後方騎車的徐姓外送員輕按喇叭3聲，示意其加快車速，沒想到魏男卻認為徐男無故對其挑釁，一路狂追徐男。魏男見徐男在林森路和大全街口停等紅燈時，竟對著徐男長按喇叭，再左手持榔頭伸出車窗外，指向徐男，對徐男叫囂怒罵，事後徐男也報警處理。警方循線查獲魏男後，依法將魏男移送。

魏男到案後還向法官辯稱，他伸出窗外的那把榔頭，是自己平日按摩使用，開車追上徐男僅是為了要提醒徐男要注意交通安全，並沒有要威脅徐男等語，但一審法官認為榔頭並非一般民間常見的按摩工具，難以採信魏男的說法，且魏男先是追逐徐男後再對其長按喇叭，難認有友善之舉，其行為已逾越一般行車糾紛的合理範圍，認為魏男罪證據鑿，一審，判其拘役35日，得易科罰金。魏男不服，再提上訴。

台中高分院審理後認為，原審另行並無不當，應予以維持，且原審所為論述詳實合理，認為魏男上訴無理由，駁回其上訴，維持原審，全案定讞。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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