鄭運鵬指臉書對假訊息視而不見　「遲早會變成時代的眼淚」

▲臉書（Facebook）示意圖。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委鄭運鵬13日表示，臉書在全世界對他所認知的政治內容做過當的封鎖，卻對假商品、機器人詐騙留言、商業假帳號視而不見，如果推稱人工智慧無能為力應該沒人會相信，「臉書遲早會變成時代眼淚的」。

鄭運鵬13日下午在臉書表示，「臉書遲早會變成時代眼淚的」，自己上一篇不過寫了2016至2020的股市指數，馬上就引來一堆假帳號來做股市明牌廣告，系統完全漠視。

鄭運鵬說，臉書在全世界對他所認知的政治內容做過當的封鎖，卻對假商品、機器人詐騙留言、商業假帳號視而不見，如果推稱人工智慧無能為力，應該沒人會相信。

鄭運鵬指出，有一些朋友提到要立法約束臉書及其他平台的行為，雖然自己寫了這一篇，但他倒是不主張立法，理由是類似平台並不是沒有選擇性，臉書只是比較大而已，大家都可以自由選擇用或不用。

鄭運鵬認為，立法約束很難舉證管理違法，即使內鬼通報，也很難重罰，就像他不認為立法約束手遊抽卡機率一樣，程式怎麼跑，根本無法證明。

鄭運鵬強調，自己寫這一篇的目的是要提醒臉書，如果其他平台的機制能更合理，對用戶更保障，一夕之間就會被淘汰。