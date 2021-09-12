因應璨樹颱風　公路總局「預警性」封閉4山區道路

▲璨樹颱風來襲，公路總局12日下午公布預警性封閉部分山區道路。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA、RAMMB）
記者張君豪／台北報導
璨樹颱風12日侵襲台灣，公路總局因應颱風帶來充沛水氣、可能對部分地區造成強風豪大雨狀況，發布預警警戒作為，公路總局為維護用路人安全，將逐級提升警戒作業，該局公布截至12日17時，實施預警性封路路段共計4處。
公路總局指出：包含台20線58K+300~72K+500（甲仙至荖濃路段），12日17時實施預警性封閉。台20線93K~98K+700（勤和至復興路段）已於11日13時30分實施預警性封閉。
▲台北市長柯文視察北市各單隊進行璨樹颱風災害應變相關工作。（圖／台北市政府提供）
另外包含台20線100K~100.6K（梅蘭路段），已於11日21時實施預警性封閉；另外台29線11K~23K（那瑪夏至五里埔路段），在12日17時實施預警性封閉。
公路總局表示：將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並會及時通報道路突發災情，並呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況較難掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播、以維璨樹颱風襲台期間用路安全。
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