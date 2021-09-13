退撫新制採確定提撥最快年底拍板　2023年7月起適用

記者黃翊婷／綜合報導

銓敘部日前邀請相關單位研商新進公務人員退撫新制，傾向將「確定給付制」納入「確定提撥制」，預計年底就會提出草案，並在2023年7月上路。

▲退休軍公教團體。（圖／ETtoday資料照）

軍公教人員退撫基金目前採取「確定給付制」，依據公務人員退休撫卹基金管理委員會網站介紹，確定給付制是指雇主承諾員工退休時，按約定退休辦法支付定額的退休金，或分期支付一定數額的退休俸，但雇主與員工提撥的基金與退休給付的金額並無必然關係，退休金數額的決定則與薪資水準及服務年資有關。

而確定提撥制是指雇主或員工依退休辦法每年（月）提撥一定數額的退休基金，交付信託人保管運用，並在員工退休時，將員工與雇主共同提撥的資金和運用孳息給付給退休員工。這種辦法員工所能領取的退休金決定於提撥的多寡及退休基金孳息的大小，雇主無法保證退休金給付的數額。

根據《中國時報》報導，銓敘部考量到確定給付制無法因應社會變遷，政府也不易估算付出成本，甚至每隔幾年就會出現基金破產危機，因此傾向納入「確定提撥制」，運作方式類似勞退新制，相當於「自己存錢自己領」，後續會再與各單位進行協商，預計最快年底就能提出草案，並於2023年7月上路。