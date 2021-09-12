3成預約不是台北市民！第8輪AZ緊急加開　北市：這次2小時就額滿

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）



中央社

第8輪公費疫苗預約今天截止，台北市副市長蔡炳坤表示，共有逾18萬人來台北市預約接種，經向中央要求增配疫苗，仍有逾萬人恐無法如期接種，呼籲中央應嚴格審核各縣市的量能。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第8輪公費AZ疫苗預約至今天中午截止，蔡炳坤今天接受媒體電訪時表示，這次對象包含75歲以上、已接種第1劑疫苗滿10週以上的長者，以及7月19日前已意願登記選AZ的18～22歲年輕人，還有可接種第2劑疫苗的第5類對象。

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蔡炳坤指出，因許多縣市未依規定開放預約量能，導致許多外縣市民眾湧入台北市預約，緊急加開後總共有超過18萬人預約接種。

蔡炳坤說，即便已向中央要求增配疫苗，使北市獲配量超過16萬劑，仍會有1萬多人無法如期在15日到23日接種，但中央已承諾將盡速補足。

蔡炳坤強調，中央應嚴格審核各縣市開放預約的量能，若要讓各縣市有不同做法，就應該規範不可以跨縣市預約，否則下一輪又會重演同樣問題，將不斷失信於民。

蔡炳坤昨天在北市防疫因應記者會上表示，北市原依據預估開出11萬2903人的預約量能，過去只有8成符合資格的對象完成預約，這次卻2個多小時就額滿，一查發現是各縣市開出的量能有差異導致，且有3成預約民眾不是台北市民。

另外，台北市BNT疫苗校園接種計畫即將在22日啟動，蔡炳坤說，屆時若有剩餘殘劑，優先供教職員接種，授權現場因地制宜處理，以不浪費為原則。

▼台北市疫苗注射站疫苗接種情形。（示意圖／記者李毓康攝）

